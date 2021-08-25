На мероприятии выступили ведущие эксперты и политологи Беларуси. В формате диалога обсудили важные вопросы: перспективы экономического роста страны и политической трансформации, статус Всебелорусского народного собрания и партийное строительство.
В Гомеле проходит региональный форум «Беларусь адзіная» (будет дополнено)
На мероприятии выступили ведущие эксперты и политологи Беларуси. В формате диалога обсудили важные вопросы: перспективы экономического роста страны и политической трансформации, статус Всебелорусского народного собрания и партийное строительство.