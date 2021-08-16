15 августа около восьми часов вечера на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре гаража в г.п. Коммунар Буда-Кошелевского района. В результате пожара повреждена кровля кирпичного гаража. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! В случае возникновения пожара нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить в МЧС по номеру «101» или «112» и сообщить о пожаре, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.