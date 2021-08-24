Сегодня в Дуравичской средней школе заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович и главный врач центральной районной больницы Станислав Крылатов провели встречу с педагогическим коллективом.

В ходе встречи Дмитрий Николаевич детально осветил вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры в районе.

Станислав Евгеньевич осветил вопросы вакцинации против COVID-19, профилактики коронавирусной инфекции, симптомы и меры предосторожности. Он отметил, что самой действенной мерой в борьбе с вирусом по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку может каждый желающий, причем процедура абсолютно бесплатная.

-Надо понимать, что только так мы сможем защитить себя и своих близких от этой коварной болезни, — подытожил Станислав Крылатов.

На все возникшие вопросы работники получили исчерпывающие ответы.