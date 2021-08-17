Сегодня руководство района чествовало новых героев жатвы, среди которых комбайнеры и водители из РУП «Белоруснефть-Особино, ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и ОАО «Юбилейный-Агро».

Первыми поздравления от начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олега Архипенко, председателя профсоюза работников АПК Елены Степаненко, первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» Максима Ляпко и руководства сельхозпредприятия принимали хлеборобы РУП «Белоруснефть-Особино», которые уже успешно завершили жатву.

Обращаясь к аграриям, Олег Леонидович отметил, что вклад каждого, кто принимает участие в уборке урожая, сложно переоценить. Каждая уборочная страда – это своего рода экзамен, который наши хлеборобы всегда держат достойно, а сегодняшние награды – лучшее тому подтверждение.

Так, дипломами райисполкома и денежными сертификатами награждены экипажи Владимира Абраменко и Сергея Дроздова, Ивана Старовойтова и Василия Драсикова, Дмитрия Луткова и Валерия Гинькова, а также семейный экипаж Виктора и Андрея Марцелевых. Заветную планку в тысячу тонн перешагнул и молодежный экипаж Ивана Грищенко, который в одиночку смог достичь поставленной цели.

Заслуженные награды от директора сельхозпредприятия Евгения Лукомского принимали экипажи комбайнеров, намолотившие более 2000 тонн зерна вместе с рапсом: Александр Панков и Виктор Алексейков, Андрей Болдуев и Сергей Буслов, Александр Тищенко и Владимир Гресь.

На мехдворе ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» поздравления от председателя райисполкома принимали очередные герои жатвы, среди которых водитель на отвозке зерна, перевезший более полторы тысячи тонн, Виталий Евмененко и молодой водитель Дмитрий Старовойтов, а также экипаж Александра Максименко и Александра Грищенко. Кроме того, денежные сертификаты от руководства хозяйства были вручены экипажу Владимира Семенова и Александра Максименко, намолотившему 900 тонн зерна.

Анатолий Генрикович поблагодарил аграриев за хорошую работу и подчеркнул, что снижать темпы сейчас некогда, ведь впереди не менее важный участок работы – уборка кукурузы, к которому также нужно подойти со всей ответственностью.

Поздравления и заслуженные награды от начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олега Архипенко, председателя районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елены Степаненко и руководства сельхозпредприятия принимали и работники ОАО «Юбилейный-Агро».

Дипломами и ценными подарками награждены экипажи зерноуборочных комбайнов Артема Салахова и Максима Лапицкого, Дмитрия и Татьяны Барановых, а также водитель Николай Устиненко, перевезший более 1500 тонн зерна.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Ирина ШУТОВА

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