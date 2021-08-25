Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 5 млрд. Около половины из них приходятся на две страны — Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

В таких государствах, как Мальта, Исландия, Португалия, ОАЭ и Сейшелы, хотя бы одним компонентом привились уже более 75% населения.

В США, которые находятся на третьем месте по количеству введенных доз (более 0,36 млрд), к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей в возрасте от 12 лет (более 200 млн американцев).

Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак», препараты концерна Pfizer и его партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.

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