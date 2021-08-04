03 августа в 18-47 поступило сообщение о пожаре двух скирд сена в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района. Собственник – ОАО «Уваровичи Элит». В результате пожара двух скирд сена 8х50 метров каждая, высотой 4 метра, укоса 2021 года, уничтожено 55 тонн сена, повреждено 5 тонн сена, спасено 10 тонн сена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при заготовки грубых кормов:

-склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, опаханной полосой шириной не менее 3 метров, на расстоянии 15 метров от скирд, стогов, копен (далее – скирда), а каждая отдельная скирда должна иметь защитные полосы на расстоянии 5 метров от ее основания.

-разрывы между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть не менее 20 метров.

-штабеля, навесы и скирды допускается размещать попарно, при этом разрывы между штабелями, навесами и скирдами в одной паре должны составлять не менее 6 метров, между соседними парами – не менее 30 метров. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 метров.

-противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 метров.

-расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередачи должно быть не менее 15 метров, до дорог – 20 метров, до зданий, сооружений – не менее 50 метров, до границ лесного массива – не менее 100 метров.

Процесс складирования грубых кормов должен сопровождаться проведением замеров температурно-влажностных показателей.