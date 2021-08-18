Сегодня в малом зале райисполкома прошло внеочередное заседание комиссии по вопросам борьбы с пьянством и наркоманией. Вел заседание заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович.

На комиссии были рассмотрены вопросы работы сельисполкомов и субъектов профилактики по выявлению граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящими тем самым свои семьи в тяжелое материальное положение. Также обсудили мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота спиртосодержащей, наркотической и алкогольной продукции.