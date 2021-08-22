В районе ведется работа по расследованию факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Рабочая группа по вопросу геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, возбужденному Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, продолжает работу по сбору информации от жителей района о фактах насилия в отношении мирного населения Будакошелевщины в годы оккупации.

Членами группы изучаются архивные материалы, полученные из различных источников, в том числе имеющиеся в фондах историко-культурного центра района. Особое внимание уделяется информации, полученной в ходе работы от граждан, установлению живых свидетелей геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших.

На сегодняшний день необходимые следственные действия проводятся прокуратурой района совместно с РОСК: опрашиваются узники фашистских концлагерей и свидетели тех страшных событий. Все показания фиксируются видеосъемкой.

В апреле текущего года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Цель – установить тех, кому удалось избежать кары за убийства мирных жителей, поставить вопрос перед международным сообществом о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить и исказить историческую правду.

Просьба ко всем гражданам района, в том числе к лицам, пострадавшим в оккупации во время войны, а также к родственникам пострадавших, обладающим какой-либо информацией о фактах насилия в отношении мирного населения со стороны нацистских преступников и их соучастников, о возможных неизвестных местах уничтожения населения в годы войны на территории Будакошелевщины, не оставаться равнодушными к общему делу и связываться с рабочей группой по тел. 7-69-03. Документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени также можно направлять в прокуратуру района по тел. 2-23-93, gmo-buda@prokuratura.gov.by.

Ольга ЧЕРНЯКОВА