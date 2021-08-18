В районе проверили готовность школ и детсадов к новому учебному году
Пока ребята наслаждаются летним отдыхом, учреждения образования держали серьезный экзамен на готовность к учебному 2021/2022 году.
22 школы и 19 детских садов готовы принять учащихся 1 сентября.
Сделано многое, в том числе, хозяйственным способом. В школах и детсадах проведен ремонт санузлов, пищеблоков, обеденных залов, всех учебных кабинетов, холлов, лестничных маршей, благоустройство прилегающей территории. Надо отметить, что трудились все – педагоги, работники и техперсонал, родители, дети.
За счет средств республиканского бюджета закуплено технологическое и холодильное оборудование: электроплиты, холодильники, морозильники, пищевой электрокотел. Учебно-спортивная база приведена в надлежащий вид, имеются все необходимые разрешительные документы.
«Авангард» побывал в школах и дошкольных учреждениях города и на сельских территориях и убедился, что образовательный процесс будет проходить в комфортных и безопасных условиях.
Гимназия райцентра
Открытый летний класс
Обновленный кабинет для начального звена
Бушевский детский сад-средняя школа
Помещение детского сада
Установлено пять камер видоенаблюдения
Родители оказали помощь в реставрации мебели
Отремонтированная лестничная площадка
Новое оборудование для класса физики
Компьютерный класс
Уваровичский центр детского творчества Рабочий кабинет для педагогов
Обновленная студия театра моды «Хобби-Style»
Узовская средняя школаКухня для девочек (в рамках занятий по трудовому обучению)
Оборудованные санузлы
Силами ребят отремонтирована мебель в двух учебных кабинетах
Новая душевая в раздевалке спортзала
Столовая и пищеблок
Дуравичская средняя школа
Новая входная группа
Кабинет истории
Обновленный первый этаж
Кухня для девочек ( в рамках занятий по трудовому обучению)