В районе проверили готовность школ и детсадов к новому учебному году

Пока ребята наслаждаются летним отдыхом, учреждения образования держали серьезный экзамен на готовность к учебному 2021/2022 году.

22 школы и 19 детских садов готовы принять учащихся 1 сентября.

Сделано многое, в том числе, хозяйственным способом. В школах и детсадах проведен ремонт санузлов, пищеблоков, обеденных залов, всех учебных кабинетов, холлов, лестничных маршей, благоустройство прилегающей территории. Надо отметить, что трудились все – педагоги, работники и техперсонал, родители, дети.

За счет средств республиканского бюджета закуплено технологическое и холодильное оборудование: электроплиты, холодильники, морозильники, пищевой электрокотел. Учебно-спортивная база приведена в надлежащий вид, имеются все необходимые разрешительные документы.

«Авангард» побывал в школах и дошкольных учреждениях города и на сельских территориях и убедился, что образовательный процесс будет проходить в комфортных и безопасных условиях.

Гимназия райцентра

Открытый летний класс

Обновленный кабинет для начального звена

Бушевский детский сад-средняя школа

Помещение детского сада

Установлено пять камер видоенаблюдения

Родители оказали помощь в реставрации мебели

Отремонтированная лестничная площадка

Новое оборудование для класса физики

Компьютерный класс

Уваровичский центр детского творчества Рабочий кабинет для педагогов

Обновленная студия театра моды «Хобби-Style»

Узовская средняя школа Кухня для девочек (в рамках занятий по трудовому обучению)

Оборудованные санузлы

Силами ребят отремонтирована мебель в двух учебных кабинетах

Новая душевая в раздевалке спортзала

Столовая и пищеблок

Дуравичская средняя школа

Новая входная группа

Кабинет истории

Обновленный первый этаж

Кухня для девочек ( в рамках занятий по трудовому обучению)