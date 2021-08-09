Вместе с героями мультфильма «Волшебная книга» пропагандисты провели для ребят полезные и занимательные мероприятия, начинались которые с теоретических основ безопасности жизнедеятельности, дошколятам напоминали об основных правилах пожарной безопасности дома и на улице, а так же правила безопасного поведения в лесу, на воде и во время грозы. Отрадно, что детвора активно вступает в оживленный диалог со спасателями, наперебой отвечают на такие вопросы, как огонь друг или враг, из-за чего может произойти пожар, знают ли они номера телефонов экстренных служб, в какие игры можно играть, и многие другие.

Финальным этапом мероприятия стали различные игры и конкурсы от спасателей. Моделируя ситуацию с пожаром в квартире, мальчишки и девчонки учились вызывать на помощь спасателей, дружно отгадывали загадки, давали правильные ответы в играх «Да-нет» и «Топ-хлоп», а особый восторг у ребятишек вызвала игра «Пожар-дым-улица». В завершение встреч работники МЧС вручили участникам акции яркие тематические книжки-раскраски, пожелав им безопасных каникул.

Не остались без внимания и работники учреждений. С ними также проведены профилактические беседы по основным правилам безопасности, как в быту, так и на рабочем месте.