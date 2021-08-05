4 августа в 17-57 поступило сообщение о пожаре пшеницы на территории частного приусадебного участка в аг. Рогинь Буда-Кошелёвского района. В результате пожара уничтожено 0,05 га пшеницы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает, что согласно действующему законодательству не допускается:

— выжигание сухой растительности на корню, стерни;

— сжигание мусора и размещение специальных приспособлений для приготовления пищи под кронами деревьев;

-оставление очагов горения без присмотра.

Помните, что любая неосторожность с огнем приводит к уничтожению зеленых насаждений, жилых домов, хозяйственных строений, торфяников, лесов, а порой и гибели людей.

Всегда помните об этом и не допускайте ошибок!