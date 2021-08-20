В ссузы на бюджет принято более 24,5 тыс. абитуриентов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня последний день приема документов в учреждения профессионально-технического образования. 18 августа закончилась приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Всего в 2021 году на уровень среднего специального образования приняты более 36 тыс. человек, из них за счет средств бюджета 24,5 тыс. абитуриентов. На уровне 9 классов приняты 13 210 абитуриентов за счет средств бюджета, на уровне 11 классов — 11 338 абитуриентов», — рассказала Александра Петрова.

По ее словам, традиционно был высокий конкурс на специальности IT и медицинского профиля. «Радует, что в последнее время начинают расти проходные баллы на специальности профиля «техника и технологии» — такие как «автосервис» и «техническая эксплуатация транспортных средств». Мы много лет работаем над обновлением содержания образовательных программ. Мы привлекаем наших социальных партнеров — ведущие предприятия страны, оборудуем ресурсные центры, которых в стране сейчас 51. Они оснащены новейшим оборудованием и ориентированы на опережающую подготовку кадров. С радостью констатируем, что у абитуриентов проявляется интерес и к машиностроительному профилю. Баллы повышаются. Совместная работа с предприятиями — заказчиками кадров дает свои плоды», — отметила замначальника.

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