Среди тем, волнующих будакошелевцев, остаются вопросы выделения земельных участков, предоставление жилья, транспортное сообщение.

Всего на прием обратились 7 человек. Первые два заявителя пришли с вопросами, касающимися выделения и изъятия земельных участков. В первом случае, чтобы определиться с дальнейшим алгоритмом действий, председатель райисполкома вместе с землеустроительной службой выедет на место лично. Что касается жителя района, у которого земля, находящаяся в пользовании, до сих пор не оформлена, в соответствии с нормативными документами подлежит изъятию.

Жительница Ивольска просила помощи в удалении аварийного дерева на ее участке. Также женщина подняла тему продления маршрута автобуса «Уваровичи-Ивольск» по территории сельского населенного пункта. Глава района поручил заинтересованным службам выехать на место и оказать содействие в разрешении проблем в рамках действующего законодательства.

С вопросом выделения жилья обратился житель райцентра, который состоит на учете в улучшении жилищных условий как сирота. На сегодняшний день заявителю выделено арендное жилье, состояние которого его не устраивает. Мужчине разъяснили, что жилье выделено по закону и подробно проинформировали обо всех вариантах решения проблемы. В частности, он может сам провести ремонтные работы в выделенном доме или устроиться на предприятие, где предоставляют жилье. При этом место в очереди нуждающихся в социальном жилье за ним сохранится.

На приеме также поднимались вопросы содержания инженерных сооружений на автомобильных дорогах, ремонта жилого фонда.

Глава района отметил важность разъяснительной работы с населением, рассмотрение в ходе приемов каждой проблемы с разных ракурсов и вариантов решения, не противоречащих законам.