20 августа 2020 года на центральной площади райцентра Будакошелевщина собралась на мирный митинг «За сильную и процветающую Беларусь».

С хорошим настроением, улыбками, флажками, плакатами и государственными флагами будакошелевцы стояли в едином строю.

Пока мы едины — мы непобедимы! Митинг в поддержку мира и согласия в Буда-Кошелеве собрал порядка двух тысяч единомышленников.

На главную сцену района поднимались жители района с призывом жить в мире, в суверенной и процветающей Беларуси.

Финальным аккордом, символизирующим нерушимую связь поколений, почитание своего героического прошлого, стало возложение цветов к городскому мемориалу – священному месту для всех жителей Будакошелевщины.

Настоящим праздником для детей и взрослых был патриотический марафон, организованный Виталием Медведевым, руководителем военно-патриотического клуба «Штрафбат», при поддержке отдела внутренних дел райисполкома, а также будакошелевцев, служивших в военно-воздушных войсках.

После митинга и возложения цветов люди еще долго не хотели расходиться, фотографировались, общались, желая как можно дольше сохранить атмосферу праздника и единства.