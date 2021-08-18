В тот день около 15 тысяч гомельчан собрались на площади Ленина, чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и Президента Беларуси Александра Лукашенко.



Люди стояли с соответствующими плакатами, рисунками, шариками и многочисленными государственными флагами. С трибуны к ним обратился председатель облисполкома Геннадий Соловей. В своей речи он говорил о том, как важно помнить, что мы граждане своей страны и имеем собственное мнение. Оно основано не на слухах и домыслах, а на фактах, здравом смысле и, конечно, на ответственности за будущее государства. Наивно полагать, что в соседних странах кто-то день и ночь думает о том, как осчастливить белорусов. Там думают об одном: как избавиться от существующих и потенциальных конкурентов.





Перед собравшимися выступали также представители разных профессий и социальных групп: многодетные матери, военные, деятели культуры, директора предприятий, депутаты. Все говорили о желании сохранить и приумножить то хорошее, что есть в нашей стране.

После речи последнего спикера гомельчане зажгли фонарики и спели гимн Беларуси. Это был эмоциональный момент всеобщего единения. Затем участники направились на площадь Труда, где возложили цветы к Вечному огню. К скандированию “Беларусь!” присоединялись прохожие. Гомельчане в тот день показали, что белорусы – дружный и миролюбивый народ.

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