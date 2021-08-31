«Авангард» поинтересовался у работников Буда-Кошелевского опытного лесхоза, какие детские воспоминания у них остались о 1-м сентября.

Наталья Альховик, инженер по охране труда:

– До сих пор помню свое самое первое 1-е сентября. Тогда с родителями мы жили в городе Сморгонь Гродненской области. Для меня школа была чем-то новым в жизни, и, конечно, я немного переживала. А запомнились мне сборы на линейку: новое школьное платье, белый передник, туфли, то, как мама завязала мне большой белый бант, букет цветов, который я подарила первой учительнице.

Ростислав Андросович, начальник бюро по охране труда:

– Всегда на школьной линейке испытывал смешанные чувства. С одной стороны, было грустно, потому что закончились самые большие школьные каникулы. Но вместе с тем я радовался встрече с одноклассниками и учителями. А самое яркое воспоминание – это первый звонок, дающий старт новому учебному году.

Владимир Князев, главный механик:

– Во время моего детства одежда для школы покупалась заранее. И мне запомнился случай, произошедший со мной 1-го сентября. Я собирался на праздник, и когда пришло время одеваться, оказалось, что приобретенные в начале лета брюки мне уже были малы. Но времени «подогнать» их под меня не было, и я кое-как влез в школьную форму и пошел на линейку. Эту забавную историю помню до сих пор.

Наталья Дамковская, юрист:

– Очень любила учиться, и День знаний для меня был настоящим праздником. Каких-то ярких воспоминаний, связанных с этим днем, у меня нет, но вот по школьным годам всегда ностальгирую. Это время, когда ты узнаешь новое, взрослеешь, формируешься как личность и самое главное – учишься общаться с людьми и дружить. Для меня это один из запоминающихся этапов в жизни.

Юрий ЕЖОВ

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