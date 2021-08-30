Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 31 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны возможен туман. Ветер прогнозируется восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем — 16-22 тепла.