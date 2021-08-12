Сегодня заместитель директора социального-педагогического центра Александр Кириленко поздравил будущую первоклассницу с предстоящим знаменательным событием. Ева получила не только рюкзак, но и необходимый набор канцелярских принадлежностей. Приятный подарок организовали для девочки сотрудники центра и РО ОО «Белая Русь».

Напомним, что акция продолжается. До 31 августа можно оказать помощь детям-первоклассникам, находящимся в социально опасном положении, из многодетных семей, а также другим детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Приобретение портфеля со всеми необходимыми школьными принадлежностями станет для них существенной поддержкой. К участию в акции приглашаются предприятия и организации города и района, а также неравнодушные граждане.