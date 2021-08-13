Чествование лидеров уборочной прошло в КСУП «Кривск» и ОАО «Николаевка».

Первый экипаж-тысячник КСУП «Кривск» в составе Евгения Свердлова и Юрия Сивцова, водитель Владимир Фесько, трактористы-машинисты сельхозпредприятия Сергей Чубаков и Виктор Касьянов принимали поздравления и награды от главы района Анатолия Гапоника, заместителя председателя Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Галины Соловей и председателя Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаила Жукевича. В церемонии награждения также приняли участие представители райисполкома, руководство предприятия и районные профсоюзные лидеры.

Лидеров уборочной кампании в ОАО «Николаевка» поздравляли в поле недалеко от Надеждино. Комбайнеры Александ Борисенко и Александр Карпов, водители Михаил Ляхов, Александр Киселев, Сергей Табаран уже превысили заданную планку, но продолжают сражаться за урожай. Председатель райисполкома поблагодарил аграриев за работу и вручил дипломы и ценные подарки. Всем работникам также были вручены благодарственные письма Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК.