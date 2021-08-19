Сегодня Белтелерадиокомпания завершила первый этап съемок талант-шоу «X-Factor в Беларуси».
«Более трехсот ярких исполнителей в течение 9 дней выступали перед авторитетными наставниками проекта, но далеко не каждый слышал в ответ желанное «да». Теперь в творческой жизни участников, прошедших телекастинг, начинается новый этап, — рассказали в пресс-службе. — Тренировочный лагерь проекта «X-Factor» — период интенсивной и разноплановой работы над певческим мастерством и сценическим образом. По мере выполнения заданий от наставников количество претендентов на победу с каждым разом будет сокращаться — согласно правилам проекта, до финала дойдут лишь 12 человек. Кто из них станет первым белорусским «иксфактором», станет известно в прямом эфире в декабре 2021 года».