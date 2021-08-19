Сегодня Белтелерадиокомпания завершила первый этап съемок талант-шоу «X-Factor в Беларуси».

«Более трехсот ярких исполнителей в течение 9 дней выступали перед авторитетными наставниками проекта, но далеко не каждый слышал в ответ желанное «да». Теперь в творческой жизни участников, прошедших телекастинг, начинается новый этап, — рассказали в пресс-службе. — Тренировочный лагерь проекта «X-Factor» — период интенсивной и разноплановой работы над певческим мастерством и сценическим образом. По мере выполнения заданий от наставников количество претендентов на победу с каждым разом будет сокращаться — согласно правилам проекта, до финала дойдут лишь 12 человек. Кто из них станет первым белорусским «иксфактором», станет известно в прямом эфире в декабре 2021 года».

Уже сейчас следить за закулисьем «X-Factor в Беларуси» и узнавать подробности можно в официальном аккаунте шоу в Instagram @xfactorbelarus и других социальных сетях, в информационных выпусках Агентства теленовостей и утренней программе «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также в эфире каналов Белорусского радио.

Фото Оксаны Манчук

О том, как и в какой атмосфере проходили съемки телеканстингов в павильонах Национальной киностудии «Беларусьфильм», расскажут тематические дневники проекта в эфире «Беларусь 1» с 18 сентября. Премьера самого масштабного шоу телесезона 2021/2022 запланирована на «Беларусь 1» 2 октября.