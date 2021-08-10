Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения.

За 7 месяцев 2021 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br279 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br191 млн).

По состоянию на 8 августа закуплено:

огурцов — более 5,1 тыс. т (в том числе у населения — 4 тыс. т),

капусты — 4,9 тыс. т (4,4 тыс. т),

томатов — 2,6 тыс. т (1,4 тыс. т),

черники — 0,7 тыс. т (0,7 тыс. т).

Закупочные цены (за 1 кг):

картофель — Br0,7-0,9,

огурцы — Br0,5-0,8,

томаты — Br0,6-1,1,

капуста — Br0,7-1,1,

черника — Br6-8,

лисички — Br4-8.

Источник: Белкоопсоюз.

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