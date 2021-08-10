Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения.
За 7 месяцев 2021 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br279 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br191 млн).
По состоянию на 8 августа закуплено:
огурцов — более 5,1 тыс. т (в том числе у населения — 4 тыс. т),
капусты — 4,9 тыс. т (4,4 тыс. т),
томатов — 2,6 тыс. т (1,4 тыс. т),
черники — 0,7 тыс. т (0,7 тыс. т).
Закупочные цены (за 1 кг):
картофель — Br0,7-0,9,
огурцы — Br0,5-0,8,
томаты — Br0,6-1,1,
капуста — Br0,7-1,1,
черника — Br6-8,
лисички — Br4-8.
Источник: Белкоопсоюз.