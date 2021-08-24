11-летний Ильюша Костюкович из города Борисова Минской области, в прямом смысле является заложником собственного тела. Мальчик хочет ходить и двигаться, разговаривать и общаться, но тело ему «не подчиняется». Тому виной диагноз – детский церебральный паралич, а индивидуальная особенность этого заболевания у Ильи – непрекращающиеся гиперкинезы (непроизвольные и неконтролируемые движения тела). При сохранном интеллекте, Илья не может управлять своим телом, сидеть и даже держать голову. 11 лет родители не прекращают борьбу за здоровье сына. Каждый, казалось бы, элементарный навык дается Илье путем большого физического труда. Сейчас мальчик активно занимается с инструктором ЛФК. Для дальнейшей эффективной реабилитации ребенку необходим статический вертикализатор для детей с ДЦП KOTEK II INVENTO. Семья обратилась за помощью в Центр помощи «Вера» с просьбой оказать финансовую помощь в приобретении дорогостоящего средства реабилитации.

Первый год жизни в режиме непрерывного лечения

В семье Костюкович Ильюша стал первенцем. Мальчика родители ждали с нетерпением, он родился в срок, с хорошим весом, но в родах у малыша случилась острая гипоксия.

«В родах у меня обнаружилась серьезная патология – оболочечное прикрепление пуповины. Ни на одном УЗИ это не было выявлено. А в момент рождения услышала, что мой случай один на тысячу родов в нашем городе, с такой патологией ребенок мог погибнуть внутриутробно. Илью сразу подключили к аппарату ИВЛ и отвезли в реанимацию. С первых дней жизни у сына стал проявляться судорожный синдром. В больнице мы провели 1,5 месяца», – вспоминает мама Ольга Костюкович.

Уже на третьем месяце жизни стало очевидно – с ребенком что-то не так. Ильюша не держал голову, не проявлял интерес к игрушкам, мама стала стучаться в кабинеты специалистов. Ребенку была назначена ранняя реабилитация, а также дополнительные обследования. Первый год жизни Ильи прошел в режиме постоянных занятий, курсов массажа и ЛФК, стационарного лечения. Несмотря на все усилия медиков и родителей, в год мальчик получил удостоверение об инвалидности, где значился диагноз ДЦП и 4-ая (самая тяжелая) степень утраты здоровья.

За это время искать «спасения» родители пытались в различных клиниках. Мальчик неоднократно проходил курсы лечения и реабилитации в белорусских специализированных центрах, проходил курс в «Международной реабилитационной клинике Козявкина» в украинском Трускавце, родители пробовали и дорогостоящее лечение стволовыми клетками в Москве. Однако все это не дало больших результатов.

Гиперкинезы и судороги усугубляют состояние мальчика

Индивидуальная особенность диагноза Ильи в том, что его состояние осложнено гиперкинезами – хаотичными, неконтролируемыми движениями тела, управлять которыми ребенок не в состоянии. У мальчика случались судорожные приступы, которые проявлялись характерной пеной изо рта и мимическими искажениями лица. Длительный курс медикаментозного лечения помог Илье купировать судороги и, хотя бы, временно забыть об этой проблеме. В возрасте 2 лет судорожный приступ снова повторился.

«Все навыки, которые мы приобрели, снова утратились. Повторившийся судорожный приступ фактически «обнулил» все достижения, которых Илья добился огромными усилиями и большим трудом. Смотреть на это невероятно больно, но мы все равно не теряем надежды, что сыну станет лучше», – делятся родители.

На сегодняшний день Илюша плохо держит голову, не сидит и к огромному сожалению не разговаривает. Общается с родителями он по средствам звуков, которые может произносить, и взглядов. Ребенок понимает обращенную речь и старается выполнить все, о чем просят его родители. Илья любит быть в компании детей, просто обожает купаться на озере и ходить на прогулки. Особенно трепетные чувства мальчик испытывает к бабушке и младшему брату. Из домашнего досуга для Ильи предпочтительны мультики, он с пониманием и интересом смотрит серии и ждет их продолжения. Илья пытается говорить, но речь пока невнятная и зачастую непонятная даже для родителей.

Для реабилитации ребенку необходим вертикализатор

С недавнего времени Илья начал активно заниматься с высококвалифицированным инструктором лечебной физкультуры. Специалист ЛФК и доктора, наблюдающие мальчика, настоятельно рекомендуют вертикализировать ребенка. Ежедневные занятия в вертикальном положении помогут Илье вырабатывать опору и учиться передвигаться с опорой родителей.

Вместе с тем для любого ребенка с подобным диагнозом очень важно иметь возможность занимать положение стоя. Если ребенок постоянно лежит или сидит, в организме начинаются застойные процессы, замедляется кровообращение, плохо работает желудочно-кишечный тракт. Все это ухудшает общее состояние здоровья ребенка. На данном этапе Илье необходимо это средство реабилитации.

«К сожалению, сыну не подойдет модель вертикализатора, которая предлагается бесплатно по индивидуальной программе реабилитации инвалида. Там недостаточно креплений для ребенка с гиперкинезами. Выбранная модель вертикализатора Kotek II Invento дает возможность занимать вертикальное положение с поддержкой сзади или спереди, а также плавно поднимать ребенка из положения лежа в положение стоя. Система ремней и подушек надежно фиксирует тело, он может стоя учиться и играть. Стоимость такого медицинского приспособления составляет 4968 бел.руб., наша семья не может позволить себе покупку этого важного для Ильи средства реабилитации», – обращаются родители мальчика.

В семье воспитывается младший ребенок, из родителей работает только папа. Дохода попросту недостаточно для того, чтобы позволить дорогостоящее средство реабилитации для сына.

Центр помощи «Вера» открывает благотворительный сбор в поддержку Ильи Костюковича и просит Вас о помощи для мальчика!

Поддержать Илью и помочь в приобретении для него вертикализатора статического для детей с ДЦП KOTEK II INVENTO, стоимостью 4968 бел.руб., Вы можете внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Костюкович Илья:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, Вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Костюкович ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Костюкович 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555 Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/, укажите цель пожертвования – Костюкович Илья, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!