Родилась в п. Первомайский Буда-Кошелевского района. В 1992-1994-х годах – учащаяся Гомельского педагогического училища. В период с 1994-го по 2007-й год работала учителем начальных классов Бронницкой средней школы-сада. В 2003 году окончила Мозырский государственный педагогический университет.

С января 2007-го по декабрь 2020-го – председатель Липиничского сельского исполнительного комитета. С декабря 2020 года работала начальником отдела организационно-кадровой работы райисполкома.

20 августа 2021 года назначена на должность заместителя председателя райисполкома.