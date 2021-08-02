День памяти пророка Илии верующие отмечают 2 августа.

Служение Илии пришлось на момент, когда Израилем правил слабовольный царь, взявший себе в жены распутную язычницу. Она хотела установить культ языческих богов, уничтожала всех, кто решился выступить против нее. Вот в это губительное для народа и государства Израиля время и возвысил свой голос пророк Илия.

Считается, что в царстве он был самым ревностным защитником чистой веры и выступал резко против идолопоклонства и нечестия. Было крайне важным доказать колеблющимся или слабым, готовым последовать за жестокой и коварной царицей, по сути уничтожавшей не только любые нормы нравственности, но и саму веру в Бога, что Господь считает этот путь гибельным, что правда, а значит и сила, за Богом, а не за могущественной развратницей. Именно в этом и заключался смысл удивительных чудес, явленных по вере пророком Илией во время его противостояния сторонникам богомерзкого культа Ваалу.

Илия смог одолеть жрецов языческого культа, тем самым разгневав царицу. Но он уберег страну от долгих лет голода, после чего ушел в пустыню.

Елена ДОРОШКО