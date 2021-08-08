Трудовые коллективы предприятий и организаций района в этом году планируют принять «под свое крыло» более 100 молодых специалистов. Некоторые из них после учебы вернулись на работу в родной район, а кто-то приехал по распределению. Но, так или иначе, теперь для них Будакошелевщина всегда будет ассоциироваться с первым рабочим местом. Как знать, может именно здесь они состоятся как настоящие профессионалы своего дела.

Мы познакомились с некоторыми из них и узнали о впечатлениях на первом рабочем месте, их планах, мечтах и устремлениях.

Практика – общая, опыт – бесценный

В центральную районную больницу в этом году прибыли шестнадцать молодых специалистов: пять врачей общей практики и одиннадцать сотрудников среднего медицинского персонала. Среди них – врач общей практики Мехди Арджоманди. Молодой специалист к работе приступил с августа, и ближайшие пять лет жители нашего города смогут получить квалифицированную помощь у этого доктора. Знакомство с ним состоялось, как говорится, на рабочем посту.

– Родом я из Минска. Мои родители тоже врачи, оба хирурги, поэтому сомнений в выборе профессии не было, решил продолжить врачебную династию, – рассказывает наш собеседник. – Поступил в Гомельский медицинский университет на лечебный факультет, специальность «лечебное дело», затем перевелся в Белорусский государственный медуниверситет, выбрал специальность врача общей практики. На новом рабочем месте уже осваиваюсь, коллектив принял хорошо, коллеги в помощи не отказывают. Более того, сами ее предлагают. Мне с ними спокойнее осваивать профессию на практике, зная, что есть к кому обратиться, и они подскажут, как поступить в той или иной ситуации. Интернатуру я проходил в Гомельской городской клинической больнице №1 в терапевтическом отделении, и, надо сказать, специфика нынешней работы очень отличается от той, что мне довелось «попробовать».

Сейчас официально должность Мехди называется врач общей практики – это терапевт, прошедший углубленную профессиональную подготовку. Он может проводить многие медицинские процедуры и обследования, не отправляя пациентов к узким специалистам. Проще говоря, участковый врач, который самостоятельно ведет прием.

Как говорит молодой специалист, работа интересная, разноплановая и очень ответственная: может и перевязки сделать, и беременных проконсультировать, и деток маленьких осмотреть… К слову, молодому человеку предоставлено благоустроенное общежитие на территории больницы, что, несомненно, очень удобно.

Понятно, что пока парень только осваивается на рабочем месте. Пожелаем же Мехди Арджоманди в полной мере овладеть необходимыми навыками. И пусть профессия не принесет ему разочарований.

В лесном хозяйстве новая смена

В нынешнем году коллектив Буда-Кошелевского опытного лесхоза пополнился 8 молодыми специалистами: двумя инженерами лесного хозяйства и шестью мастерами леса. На должности инженеров пришли выпускницы биологического факультета кафедры «Лесохозяйственных дисциплин» ГГУ им. Ф. Скорины Татьяна Католикова и Екатерина Прохоренко.

Екатерина работает инженером-лесопатологом. В ее обязанности входит защита леса от вредителей и болезней, обследование лесных насаждений, назначение санитарно-оздоровительных мероприятий. Татьяна – инженер по лесопользованию. Планирование и организация выполнения работ по всем видам лесопользования, контроль качества по отводу лесосек, техническая документация лесничеств, оформление разрешительных документов на право пользования лесом – все это под контролем молодого специалиста.

По словам Татьяны, в школьные годы даже представить не могла, что свяжет свою жизнь с лесом, но ближе к выпускным классам благодаря рассказам крестной решила связать свое будущее с лесным делом. А Екатерина, в свою очередь, призналась, что ее дядя – лесничий в Чечерском спецлесхозе, он-то и привил ей любовь к лесу с детства.

Объединяет девушек многое: учебное заведение, где они вместе в одной группе осваивали выбранную специальность, первое место работы, любовь к своей профессии и малой родине. Кстати, даже живут девушки вдвоем (съемную квартиру оплачивает лесхоз).

И Татьяна, и Екатерина выбрали будущий трудовой путь по зову сердца. С детства им нравилось ходить в лес за грибами и ягодами, хотелось сохранить и приумножить все то, чем богаты и щедры наши леса. Учеба в университете еще больше утвердила девушек в желании работать в лесной отрасли.

Получать первый опыт работы недалеко от дома (обе девушки родом из Гомеля), как считают Татьяна и Екатерина, – оптимальный вариант. В родных краях гораздо проще сосредоточиться именно на освоении нюансов профессии. Немаловажным является и внимательное отношение руководства предприятия к условиям труда молодых специалистов. Коллектив их принял по-отечески: более опытные работники всегда помогают в любую минуту, как говорится, и словом, и делом.

– У нас в коллективе много молодых сотрудников, поэтому скучать не приходится, – рассказывает Екатерина. – В профессии своей за то время, что работаю, не разочаровалась. Скорее наоборот. Понимаю, что делаю очень нужное и важное дело.

Оставаться в Буда-Кошелевском районе или нет после обязательной отработки? На этот вопрос молодые специалисты еще не нашли для себя окончательного решения.

Как бы то ни было, но они не исключают возможности продолжения работы на Будакошелевщине. И это радует. Кому же еще, как не молодому поколению, повышать качество жизни населения в нашем районе, прилагая свою энергию, реализуя новые идеи в различных сферах деятельности.

Я искренне рад тому, что могу вернуться в родные места

Приятно, когда уроженцы Будакошелевщины возвращаются работать в свой район. Именно так и сделал Тимофей Аксёнов, бухгалтер ОАО «Юбилейный-Агро».

Молодой специалист учился 3 года в Гомельском аграрно-экономическом колледже на специальности «бухгалтерский учет, анализ и контроль» и несколько дней назад приехал на отработку в сельхоз-предприятие агрогородка Неговка.

Парень родился в Коммунаре, сейчас ему только 18. Целевое направление решил взять по советам друзей и знакомых. Все говорили о дружном коллективе «Юбилейного» и хороших условиях работы, как и оказалось на самом деле. Срок отработки – 3 года. В обязанности Тимофея входит начисление зарплат, учет скота. Молодому человеку предоставлено служебное жилье, на нем – только оплата коммуналки. Он искренне рад и замотивирован на долгосрочную работу в хозяйстве.

– Я рад, что могу вернуться в родные места. Очень долго планировал свое поступление на бюджет и точно знал, что хочу остаться работать рядом со своим домом. Мне помогают коллеги и руководство, без них не были бы возможны комфортная отработка и трудоустройство. Отлично, что молодым специалистам делают надбавку к зарплате и в самом начале выплачивают небольшую премию. Это очень мотивирует. Я доволен зарплатой и жильем и планирую здесь остаться, – отмечает Тимофей.

Для молодых специалистов в районе созданы хорошие условия не только в плане жилья, но и оплаты труда, дополнительных выплат, льгот. Все эти меры направлены на сохранение молодых кадров, что в свою очередь вносит оживление и в работу трудовых коллективов, и в жизнь района в целом.

Хочется верить, что для приехавших молодых специалистов наш район станет не только первой ступенькой карьерной лестницы, но и второй малой родиной, на благо и развитие которой они направят все свои усилия. А все задатки для этого есть, дело – за молодыми.

Алина ЮРИНСКАЯ, Ирина ШУТОВА

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