В клумбах частных домов, помимо красивых цветов, примостился очень вредоносный сорняк под названием золотарник, который люди принимают за безобидную растительность. Буда-Кошелевская райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает об опасности этого растения и ответственности за его выращивание на своей территории.

Красивое растение с яркими желтыми гроздями цветов является сильным аллергеном и способно вызвать вымирание деревьев. В нашем районе прижился золотарник канадский и гигантский. Предполагается, что он может способствовать развитию заболеваний зерновых культур, плохо поедается домашними животными, вырабатывает вещества, подавляющие рост других растений.

Как бороться с золотарником? В первую очередь многократным выкашиванием или удалением путем вспашки с использованием техники, либо применяя химические вещества, вызывающие гибель растений. В борьбе с золотарником эффективны такие препараты, как Торнадо, Раундап, Глифосат-Ураган Форте и другие. Также имеют положительный эффект: укрытие поверхности земли вокруг растений любыми материалами, регулирующими водный и воздушный режимы в верхних слоях почвы; высадка растений, обладающих большой агрессивностью по отношению к сорнякам; использование территорий, загрязненных золотарниками, под пастбище для выпаса скота; периодическое выжигание сухостоя степных и лугово-степных участков.

Что нельзя делать, уничтожая места произрастания золотарников? Нельзя оставлять скошенные растения брошенными на месте. Их необходимо обязательно сжечь или закомпостировать (в фазе неполной зрелости семена дозревают на срезанных стеблях). Также нельзя допускать скашивания золотарников в момент осыпания семян с растений, в противном случае это будет приводить к дальнейшему их распространению.

Райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает об ответственности за невыполнение мероприятий по регулированию численности золотарника. За нахождение его на вашей территории выписывается предписание с рекомендацией об уничтожении данного сорняка. Если оно не будет исполнено, то, согласно статье 24.1 КоАП, на владельца может быть наложен штраф размером до 20 базовых величин.

Уважаемые жители, убедительно просим не распространять цветение золотарника и беречь свои огороды и организм от этого аллергена.

Алина ЮРИНСКАЯ