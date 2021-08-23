23 августа профессиональный праздник отмечают работники статистики. Этим людям присущи такие качества, как огромная ответственность, внимательность и точность в выполнении своих обязанностей. Их деятельность можно сравнить с работой кровеносной системы организма: ее никто не видит, но без нее невозможно жить.

Успешно справляются с поставленными задачами и специалисты отдела статистики нашего района – это начальник отдела Татьяна Минькова, заместитель начальника Татьяна Кухаренко, ведущий экономист Алла Максименко и специалист по проведению обследований Галина Власова.

У каждой из них свой участок работы. Например, Галине Анатольевне необходимо умение расположить к себе людей, общаться. Полученная ею информация характеризует уровень жизни населения как в целом по району, так и по отдельным социально-демографическим группам. А от экономиста требуются абсолютная точность, внимательность, усидчивость и сосредоточенность. Ежедневно к нему поступают отчеты от организаций, учреждений, предприятий, в том числе сельскохозяйственных, микроорганизаций и малых предприятий. Их нужно проверить на отсутствие арифметических и логических ошибок, провести автоматизированную обработку. И сделать это надо не только грамотно, но и оперативно, потому что полученная информация поступает сначала в Главное статистическое управление Гомельской области, а затем в Национальный статистический комитет Республики Беларусь. И каждая цифра в любом отчете значима, несет определенную нагрузку.

– Важность статистики для современного общества не вызывает сомнений, – отмечает начальник отдела Татьяна Минькова. – Она, как рентгеновский снимок, просвечивает все стороны жизнедеятельности и, как говорится, знает все. Изучаемые статистикой явления и процессы очень многообразны. Она изучает все, что связано с экономической деятельностью общества, демографической и экологической ситуацией как в отдельной стране, так и в мире в целом.

В нынешнем году, как и в предыдущие, отдел работает в соответствии с планами статистических работ, координационными планами проверок. Специалисты осуществляют сбор, анализ и обработку статотчетности, проводят выборочные обследования домашних хозяйств по уровню жизни, личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности, выборочное обследование по изучению занятости населения. Также регистрируют объемы продаж на рынках, ведут наблюдение за ценами и тарифами на товары и услуги населению, проводят проверки достоверности данных государственной статистической отчетности, совещания и семинары с респондентами по составлению и представлению форм статнаблюдений. Данные отправляются в срок и не требуют корректировки.

В преддверии праздника Татьяна Анатольевна выразила слова искренней благодарности за повседневный напряженный труд, ответственное исполнение своего служебного и профессионального долга всем сотрудникам – тем, кто работает сейчас, и тем, кто ушел на заслуженный отдых, а также гражданам и субъектам хозяйствования за активное сотрудничество с органами государственной статистики, от всей души пожелав всем здоровья, счастья и благополучия.

Ирина ШУТОВА

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