Со 2 по 21 августа у учащихся гимназии Буда-Кошелева и Кривской школы горячая пора. Ребята будут помогать сельскохозяйственным предприятиям, посещать учебные занятия и активно проводить время, играя, мастеря и веселясь. Еще и заработную плату получат – ни много ни мало, а около 200 рублей. О всех тонкостях организации процесса «Авангард» разбирался на местах.

Распорядок дня в лагере гимназии следующий: по расписанию зарядка, завтрак, урок, работа в сельхозпредприятии, обед, отдых и запланированные мероприятия (спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, творческие конкурсы, встречи с представителями различных служб). Отряды разделены на 3 группы, в каждой по 15 человек. Два занимаются облагораживанием территории в ОАО «Юбилейный-Агро» и ОАО «УваровичиЭлит».

Третий отряд создан для одаренных школьников и нацелен на развитие их уникальных способностей, моторики рук, изучение любимых предметов в школе. Туда входят ученики 3, 4 и 5-х классов. Сейчас на уроках дети изу-чают белорусский язык и литературу, смотрят отрывки из спектаклей, рисуют и играют в различные развивающие игры. В последующие недели планируется введение уроков русского языка и математики. Учителя стараются не нагружать детей на каникулах: дают информацию в более легком и игровом формате и в небольших количествах, на помощь привлекают самих школьников.

Так, проводить уроки, раздавать книжки и убирать в кабинете учителю помогает 13-летняя Аня Набокина, которая совмещает работу с посещением лагеря. Школьница настроена отлично, отмечает, что ей очень нравится такое времяпрепровождение. Аня выглядит как настоящая учительница: серьезная и ответственная. Возможно, лагерь поможет ребятам найти свое любимое занятие и в жизни.

В ОАО «Юбилейный-Агро», которое не первый год принимает молодежь, школьники помогают облагораживать территорию. Девочки пропалывают цветочные клумбы, а парни подметают территорию. Каждый надел ту одежду, в которой ему комфортно: кто в резиновых сапогах и шортах, а кто в кроссовках и спортивных штанах. Сразу понятно: школьники настроены трудиться!

Кривская школа собрала в свой лагерь труда и отдыха «Десант» отряд из 10-ти ребят 8-11-х классов, которые с удовольствием помогают местному хозяйству: занимаются уборкой территории, работают на зернотоке. Распорядок дня, условия работы и зарплата, как и в отрядах из гимназии райцентра.

Пообщавшись с ребятами, понимаешь, что наша молодежь сама активно вызывается принимать участие в таких инициативах и уже в таком возрасте стремится заработать свои первые деньги. Может быть, кому-либо из них придется по душе работа в сельском хозяйстве и кто-то найдет этим летом свое призвание, а кто-то раскроет свой потенциал.

Юлия АЛЕКСЕЕВА

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