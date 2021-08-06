Уроженец д. Беляевка Чечерского района Гомельской области. Окончил Речицкий совхоз-техникум, Брянскую государственную сельскохозяйственную академию. Работал ветеринарным врачом, главным ветврачом совхоза «Беляевский», а также старшим ветврачом колхоза «Звезда» Чечерского района. В период времени с 1989 года по 1997-й – главный ветврач совхоза «Морозовичи», колхоза «Искра» Буда-Кошелевского района, пилорамщик МП «Буда-Кошелеворемстрой».

С 1997-го по 2016 год занимал должности председателя Морозовичского сельского исполнительного комитета, директора филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», управляющего отделением «Глазовка» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». С июня 2016-го – охранник филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

9 июля текущего года назначен временно исполняющим обязанности председателя Потаповского сельского исполнительного комитета.