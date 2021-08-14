Как выезд за границу ребенка до 3 лет влияет на размер пособия по уходу за ним, рассказали в Фонде соцзащиты населения.

Выплата государственных пособий прекращается в случае выезда ребенка за пределы Беларуси на срок более двух месяцев, за исключением детей, родители которых работают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях страны, и детей, выехавших за пределы республики для получения медицинской помощи (абз. 9 п. 1 ст. 24 Закона №7-З).

При выезде детей за пределы страны на указанный срок выплата назначенных государственных пособий прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выезда, если получатель пособия сообщил об этом не позднее пяти календарных дней после дня выезда. А при возвращении ребенка в Беларусь выплата пособия возобновляется со дня обращения за его возобновлением (ч.1 п. 18 Положения №569).

Отметим, что получатель государственного пособия сообщает сведения о выезде ребенка за пределы страны на срок более двух месяцев в письменной или электронной форме при личном обращении и (или) через своего представителя (такое заявление должно храниться в деле получателя пособия). В случае несообщения таких сведений возврату подлежит излишне выплаченная сумма пособия со дня выезда ребенка за пределы республики до конца месяца, в котором он вернулся в Беларусь (ч. 2 п. 18 Положения №569).

Подготовила Антонина ТАРАСОВА