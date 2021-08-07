«Авангард» побывал на современном комплексе по переработке вторичных полимерных отходов ООО «БудЭко» и увидел весь цикл превращения отходов в полезное сырье для создания новых вещей.

Примечательно то, что разместился он на базе неиспользуемых объектов Гомельского областного потребительского общества. В итоге вместо пустую­щих зданий было откр­ыто производство на 27 новых рабочих мест, которое еще и помогает справляться с проблемой загрязнения окружающей среды.

«Мы выкупили часть бывших площадей райбазы, – вводит в курс дела представитель ООО «БудЭко» Валерий Бойко и проводит экскурсию по владениям нового предприятия, знакомит с тонкостями технологического процесса. – Почти 2 года у нас ушло на получение разрешения: переработка полимерных отходов – лицензированный вид деятельности, но перспективный: отходов меньше не становится, скорее наоборот. За это время мы сделали ремонт: частично заменили полы, кровлю, оборудовали водостоки, полностью заменили электрику, ведь мусоропереработка – очень энергоемкое производство. В марте прошлого года пришло оборудование, но наладчики из-за пандемии смогли приехать только в июле».

С апреля этого года ООО «БудЭко» переработало уже более 400 тонн отходов, получив 250 тонн полезного сырья. Часть его реализует по соседству – на ООО «ЛоджикБокс», где из гранул делают ящики. Полученное сырье используется также для изготовления полиэтиленовых и полипропиленовых труб, ящиков, поддонов, пакетов, пленки и других полезных в хозяйстве вещей.

Мощности комплекса позволяют перерабатывать до 800 кг пластикового мусора в час, но пока предприятие загружено только на 30%. В планах у руководства предприятия наладить сотрудничество с сортировочными заводами Гомельщины (пока вторичку доставляют из Гродненщины и Брестчины), перейти на двухсменную круглосуточную работу и выйти таким образом на плановые показатели. При условии гарантированного объема вторичных отходов срок окупаемости производства составит порядка 6 лет.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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