Городской поселок Уваровичи окутала паутина. Всему виной заграничные гости – зеленые гусеницы американской белой бабочки. Обнаружил их и первым забил тревогу пенсионер Михаил ВОЛЧКОВ.

Мужчина обратился с жалобой в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. К тому времени безобидная на вид гусеница уже заполонила всю округу. На многих деревьях вдоль дороги появились растянутые «паутинки» и сухие ветки.

Сложно сказать, как бабочка попала в регион. Это могло случиться по многим причинам: естественный перелет, с помощью транспортных средств, с тарой, упаковочным материалом, с грузоперевозками фруктов, ягодами и посадочным материалом из зараженных регионов. Несмотря на безобидный внешний вид, бабочка способна уничтожить свыше 300 сортов растений.

На самом деле, уже заезжая в горпоселок, можно заметить покрытые паутиной деревья. Некоторые выглядят так, словно из них вытянули все соки. Особенно сильно пострадала слива. Видимо, гусеницы любят питаться сочными плодами дерева.

Начальник райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья ВЕГЕРА комментирует ситуацию следующим образом:

– Конец августа считается вторым этапом в размножении американской белой бабочки. Житель Уварович рассказал, что перед напастью видел много белых бабочек – это были вредители первого помета, июньского. Гусеницы живут колониями и откладывают от одной до трех тысяч яиц, активно поедая клен и плодовые деревья. Обнаруженные гнезда нужно срезать и сжигать на месте. Я настоятельно рекомендую жителям, основываясь на рекомендациях НАН Беларуси, использовать против этой бабочки препарат «Лепидоцид».

Также напомню, что, согласно статье 25 КоАП, пользователи участков в целях карантина и защиты объектов растительного мира обязаны выполнять профилактику своих растений, не допускать распространения вредителей, оказывать помощь органам охраны природы в профилактике и борьбе с ними, своевременно информировать органы о фактах уничтожения или повреждения растений вредителями или болезнями.

Кроме того, всем торгующим экзотическими фруктами и овощами организациям необходимо иметь договор с КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» на вывоз просроченных продуктов на захоронение, сдачу тары и упаковки для переработки. Недопустимо выбрасывание указанных отходов в окружающую среду, так как это приводит к загрязнению, а также непредвиденным последствиям.

Алина ЮРИНСКАЯ

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