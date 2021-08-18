В районе продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Привиться может каждый желающий, если у него не обнаружено противопоказаний к иммунизации. «Авангард» побывал в Потаповке и узнал, как на местах проходит вакцинация, и поинтересовался, как к прививочной кампании относится население.

Несмотря на будний день, с утра на Потаповский фельдшерско-акушерский пункт уже идут люди. И причина тому вовсе не их плохое самочувствие или проблемы со здоровьем, они спешат привиться от коронавирусной инфекции. Пришедших на иммунизацию, встречает заведующий ФАПом Анастасия Барановская, которая, к слову, является молодым специалистом. Она в числе других к работе приступила со 2 августа, но несмотря на это, в прививках уже не новичек.

Перед вакцинацией во всех учреждениях здравоохранения проходит стандартная процедура. Прежде чем ввести первый компонент, каждый пациент должен заполнить информированное согласие и анкету. Далее заведующий ФАПом Анастасия Сергеевна проводит опрос и стандартный медицинский осмотр: измеряет температуру, пульс, давление, расспрашивает о самочувствии и возможных противопоказаниях. Главное – чтобы не было болезней в острой фазе. Если все со здоровьем все в порядке и противопоказаний нет, пациент направляется в процедурный кабинет.

Следует отметить, что алгоритм процесса выстроен так, чтобы ни одна вакцина не пропала зря, ведь в каждой ампуле со «Спутник V» находится пять доз препарата. За полчаса до процедуры его размораживают. После чего содержимое пригодно к использованию в течение двух часов. Поэтому людей стараются приглашать на прививки ко времени и желательно группами по пять человек. Например, сегодня на ФАПе первую дозу вакцины должны получить 20 человек, поэтому об их присутствии позаботились заранее. С начала массовой вакцинации ее механизм отработан до мелочей. В районе сформированы и оснащены всем необходимым оборудованием выездные прививочные бригады, готовые приехать в любой, даже самый отдаленный и малочисленный населенный пункт. К тому же, препарат имеется в достаточном количестве.

Препарат вводят внутримышечно, как правило, никакого дискомфорта при этом человек не испытывает. К тому же, о всех возможных реакциях на вакцину люди предупреждены. Полчаса после процедуры пациенту рекомендуют подождать в учреждении здравоохранения или находиться вблизи него на тот случай, если реакция на препарат будет нестандартной. Но, как показывает практика, помощь медиков прошедшим вакцинацию, как правило, не требуется.

Супруги Николай и Татьяна Кириленко, как никто понимают важность вакцинации, ведь о коварстве коронавируса знают не понаслышке.

– Я сама переболела ковидом, к счастью, заболевание у меня протекало в легкой форме, поэтому лечение проходила дома, – делится Татьяна Алексеевна. – А вот нашему сыну не так повезло, некоторое время он находился в реанимации, а последствия этого коварного заболевания и сейчас дают ему о себе знать. Такого, как говорится, и врагу не пожелаешь. Поэтому на семейном совете мы решили обязательно привиться, ведь от этого только плюсы. Ведь в первую очередь от этого зависит собственная безопасность и здоровье своих близких. К тому же, в скором времени собираюсь отведать свою пожилую маму, которая проживает в России.

Илья Юрченко работает водителем в СУП «Андреевка». Он тоже относится к числу тех, кто считает, что наше здоровье, только в наших руках:

– Ежедневно мы контактируем и общаемся с другими людьми, поэтому не можем быть на сто процентов застрахованы от риска подхватить инфекцию. Но, благодаря вакцине, вырабатывается более стойкий иммунитет, который в случае заболевания, позволяет с ним быстрее справиться. Но самое главное – не хочется подвергать своих близких опасности, ведь у меня есть дети и внуки, здоровьем и благополучием которых я дорожу. Да и про коллективный иммунитет забывать не стоит, чем больше людей сделают прививки от коронавируса, тем быстрее мы справимся с этой напастью.

С этим мнением согласна и пенсионерка Мария Артемьева. На прививку женщина пришла вместе с супругом Михаилом Викторовичем.

– Как известно, пенсионеры относятся к группе риска, поэтому от прививки мы решили не отказываться. Сами понимаете, что с возрастом «болячки» дают о себе знать все чаще, поэтому совсем не хочется, чтобы эта опасная болезнь появилась и в нашем доме. Сейчас очень много говорят и пишут про пользу и даже опасность прививок. Лично я придерживаюсь мнения, что современная российская вакцина безопасна и это самый эффективный способ справиться и с коронавирусной инфекцией, Поделилась Мария Анатольевна.

Согласно статистическим данным на сегодняшний день в Беларуси прошел вакцинацию от COVID-19 каждый шестой житель страны. На Гомельщине от ковида привилось более 14 процентов населения.

Напоминаем, все желающие пройти вакцинацию для профилактики – COVID-19 могут оставить предварительную заявку по телефону 7-22-10 в прививочном кабинете райполиклиники либо по месту жительства в АВОП или ФАП.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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