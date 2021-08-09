Качественно новое производство: современный свиноводческий комплекс сегодня открыли в Буда-Кошелевском районе

Высокотехнологичный свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов свиней в год расположился на площади 17,6 га недалеко от агрогородка Широкое. Возведение нового объекта начато в 2019 году, завершилось строительство в июле текущего. На территории компактно разместились репродуктивное и откормочное отделения, производственная и административно-хозяйственная зоны, навозохранилище.

В церемонии открытия приняли участие председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей, министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, руководство области и района, а также руководители организаций, принимавших участие в строительстве.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей, обращаясь к присутствующим, отметил, что решение о строительстве объекта значимо для Буда-Кошелевского района и СУП «Андреевка», так как новый комплекс даст сельхозпредприятию возможность увеличить объемы до 2900 тонн мяса в год. Геннадий Михайлович выразил слова благодарности министерству энергетики за поддержку, строителям, благодаря слаженной качественной работе которых и сокращению сроков строительства удалось сэкономить около 3 млн. рублей.

Введение в строй нового комплекса, по словам министра энергетики Виктора Каранкевича, позволит повысить эффективность работы сельхозпредприятия, создаст условия для роста количественных и качественных показателей, роста заработной платы и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны в целом.

Генеральный директор ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» Александр Гончаров вручил символический ключ руководителю комплекса Олегу Слабейко.

Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник вручил памятные сувениры Геннадию Соловью и Виктору Каранкевичу.

– Первая партия животных уже завезена на объект, – рассказал руководитель свинокомплекса Олег Слабейко. – У нас все автоматизировано, а за работой и вовсе можно следить удаленно. Технология выращивания включает семидневный цикл, сокращен и срок выращивания, что подразумевает и сокращение затрат. За 182 дня, вместо стандартных 220 дней, животное должно достигнуть веса более 110 кг.

Отрадно отметить, что это не единственный новый объект сельхозназначения, реализованный в области за последнее время. На сегодняшний день на Гомельщине завершены строительные работы и введены в эксплуатацию молочно-товарная ферма в ОАО «Дяковичи» в Житковичском районе (на 2400 дойного стада) и инкубаторий РУП «Белоруснефть-Особино» в Буда-Кошелевском районе. После реконструкции последнего мощность увеличилась на 13 миллионов яиц в год и составила 43 миллиона.