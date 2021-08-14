Галина Озджан, учитель, г. Стамбул:

– Сначала мечтала о том, чтобы стать космонавтом. Однако мама не решилась отпустить меня так далеко, поэтому для себя определилась – буду учителем. После окончания школы поступила в Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, переехала в Жлобин и 20 лет проработала там в школе. Сейчас живу с мужем в Стамбуле и продолжаю свою педагогическую деятельность: обучаю русскому языку турецких детей.

Наталья Панова, работник РУП «Белоруснефть-Особино», г. Буда-Кошелево:

– Была детская мечта стать продавцом. Очень мне нравилась эта профессия. Но не сложилось. После школы решила быть самостоятельной и сразу пошла работать. Сейчас тружусь обработчиком птицы. Жалею ли я, что не получила профессиональное образование? Может быть чуть-чуть. А так меня все устраивает.

Валерий Журавлев, ведущий мероприятий, г. Минск:

– Сколько помню себя, всегда хотел быть артистом, выступать на сцене. И моя детская мечта воплотилась в жизнь. После 9-го класса поступил в Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского, потом в Белорусскую академию искусств на актерское отделение. Снимался в кино, играл в театре. Сейчас занимаюсь организацией, проведением праздников и получаю от своей работы огромное удовольствие. Я счастлив и считаю, что нужно оставаться верным своей мечте.

Ольга Спиридонова, пенсионерка, г. Жлобин:

– Честно, не помню, чтобы я мечтала в детстве о какой-то профессии. У меня получилось все само собой. После школы поступила в Бобруйское художественное училище им. А.Е. Ларина и получила профессию фотографа, а потом – в кооперативный техникум на специальность «товаровед», закончила заочное отделение кооперативного института. Практически всю жизнь проработала экономистом в главном управлении Министерства финансов Республики Беларусь, оттуда и ушла на заслуженный отдых.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич