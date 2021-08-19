Информационно-пропагандистская группа райисполкома под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника провела встречу с жителями Кривска.

– 9 августа во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко дал емкие и исчерпывающие комментарии по актуальным проблемам Беларуси. Наш лидер отметил, что многое из того, что происходило в последнее время в Беларуси, было в большей степени сознательно искажено оппонентами государства. Основным посылом «Большого разговора» является сохранение мира, стабильности и независимости нашей страны. Несмотря на все санкции и внешние вмешательства мы должны сохранить свой суверенитет и наращивать объемы производства, – подчеркнул Анатолий Генрикович, обращаясь к участникам встречи.

Глава района подробно остановился на ключевых аспектах «Большого разговора с Президентом», среди которых тема национального единства, внутриполитическая ситуация, национальная экономика, санкционное давление на Беларусь, взаимоотношение с Российской Федерацией, международная обстановка и пандемия.

В части борьбы с коронавирусной инфекцией выступил главный государственный санитарный врач района Сергей Антонов, который отметил, что по-прежнему самой действенной мерой в борьбе с ней остается вакцинация. Сегодня в нашем районе уже привились 5600 человек. Сделать прививку может каждый желающий, причем процедура абсолютно бесплатная. Надо понимать, что только так мы сможем защитить себя и своих близких от этой коварной болезни.

В заключении встречи все желающие имели возможность задать интересующие вопросы Анатолию Генриковичу и и членам ИПГ.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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