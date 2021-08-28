В этом году вековой юбилей празднует один из самых больших населенных пунктов нашего района – поселок Коммунар. Каждый житель с уверенностью может сказать эту фразу, ведь судьбы уже не одного поколения коммунаровцев связаны с ним. Поселок, в свою очередь, живет и развивается вместе со своими жителями. Как это было, читайте и смотрите в нашем материале.

Февраль далекого 1921-го – точка отсчета истории Коммунара, когда братья Антон и Емельян Карпенко и жители близлежащих населенных пунктов между деревнями Радеево, Лапичи, Блюдница и Особино образовали новый поселок, на территории которого была создана сельхозкоммуна имени Карла Маркса. Она-то и дала тогда название поселку. В 1929-м члены коммуны вступили в колхоз им. Энгельса, который впоследствии был переименован в совхоз «Коммунар». Возвели жилые бараки, баню, мастерскую, гараж, кузницу, машинно-тракторную станцию – сельчане старались возделывать землю и получали неплохие урожаи.

Война прервала мирный ход жизни: поселок оккупировали фашисты, а колхозное имущество было расхищено. В послевоенные годы здесь начались восстановительные работы: МТС преобразовали в совхоз «Коммунар», построили новую школу, провели радио и электричество, работал магазин. В 64-м году установили дизельную электростанцию, построили школу-интернат для 260 детей. Буквально через два года, в 1966-м, в поселке развернулось масштабное строительство: на улицах выросли пять новеньких 16-квартирных, один 18-квартирный, два 4-квартирных дома, детский сад-ясли, торговый центр, столовая, два магазина, гостиница, появилось первое асфальтное покрытие, в квартиры провели горячую воду и газ.

В 1972-м был образован Коммунаровский сельсовет. На следующий год совхоз «Коммунар» реорганизован, в результате чего образовались два самостоятельных предприятия – птицефабрика «Коммунарка» и межхозяйственное предприятие «Особино».

В 1973-м возведены Дворец культуры и спортзал. 1976 год положил начало строительству Гомельской бройлерной птицефабрики, одной из крупнейших в СССР. Люди ехали в поселок на новое производство, создавали здесь свои семьи. Пятиэтажные благоустроенные дома, озеро с островом «любви», парк культуры и отдыха, хоккейная площадка, новый детский сад «Солнышко», участковая больница на 50 мест – созданы были все условия для жизни молодежи.

Развивалось и набирало темпы промышленное производство. В 1979-м произошло объединение птицефабрики «Коммунарка» с Гомельской бройлерной птицефабрикой, через пять лет началось строительство Узовского комбикормового завода.

Наступили годы перестройки, развал СССР, образование независимой молодой республики – сложные времена коснулись всех сторон жизни людей. Но именно люди стали той силой, способной преодолеть все невзгоды и экономические трудности. Многие коммунаровцы не покинули свой поселок, остались верны своему предприятию.

2003-й год был отмечен важным событием для градообразующего производства: произошло объединение Гомельской бройлерной птицефабрики, Узовского комбината хлебопродуктов, совхозов «Правда» и «Головачева», Буда-Кошелевской птицефабрики в одно большое производство РАУП «Особино».

В 2005-м году РАУП «Особино» стало дочерним предприятием Белоруснефти и переименовано в РУП «Белоруснефть-Особино», которое уже спустя три года, в 2008-м, по итогам республиканского соревнования среди птицефабрик мясного направления занимает второе место. Сегодня «Белоруснефть-Особино» – одно из валообразующих предприятий в регионе по производству птицы, входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в стране. С 2005 года – момента присоединения птицефабрики к «Белоруснефти» – объем производства мяса птицы здесь вырос в 5 раз. Продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и экспортируется за рубеж. Строительство и реконструкция новых птичников, инкубатория, убойного цеха и цеха углубленной переработки, реконструкция комбината хлебопродуктов – все эти преобразования позволяют РУП «Белоруснефть-Особино» крепко стоять на ногах в современных реалиях.

К слову, 2005-й год – знаковый не только для предприятия, но и для самого поселка, который получил статус агрогородка. В последующие годы в Коммунаре благоустроили территорию вокруг озера Климкова, установили новый купол в местной церкви, после ремонта возобновило работу отделение ОАО «Беларусбанк».

В поселке проживают более 2 тысяч жителей, много молодежи – активной, творческой, деятельной. Благодаря государственному финансированию в июле прошлого года после реконструкции открылся Дворец культуры. Красивое современное здание гостеприимно распахнуло свои двери для посетителей. В нем компактно разместились сельсовет, почта, учреждения культуры, детская школа искусств. Отремонтировали не только здание, но и всю прилегающую территорию, являющуюся своеобразным центром и местом проведения различных массовых мероприятий в Коммунаре.

Запланированы ремонтные работы и в местной школе. Ввод в эксплуатацию старого двухэтажного корпуса позволит разгрузить и вести образовательный процесс в более комфортных условиях.

Не только новый облик, но и внутреннее преобразование получают и многоэтажки поселка. Только в прошлом году капитальные ремонты провели в двух жилых домах по ул. Ленина и Спортивной. Восстановили площадки и проезды придомовых территорий к жилым домам по ул. Гомельской. Отличным подарком для многодетных семей накануне нового года стал новенький 40-квартирный жилой дом по ул. Ленина.

В этом году капитальные ремонты ведутся в жилых домах по ул. Ленина и Гомельской. Восстановление придомовой и прилегающей территории к одному из жилых домов по ул. Советской с устройством отвода ливневых вод позволило одновременно решить и еще одну важную проблему – обустройство твердого покрытия на пути к детскому саду «Солнышко». Дело в том, что дошкольное учреждение, которое ежедневно встречает более ста юных коммунаровцев, располагается рядом с жилым домом, где велись работы, и имеет общую с ним подъездную дорогу. Сейчас в любую погоду малыши уверенно шагают в любимый детский сад по новенькому асфальту.

Сегодня в Коммунаре пройдут праздничные юбилейные мероприятия. И пройдут они, конечно, в новом Дворце культуры. Для жителей поселка подготовили концертные программы, выставки, вернисажи, игровые площадки и аттракционы. Уверены, что на юбилей соберутся не только нынешние жители, но и те, кто родился здесь, у кого тут остались родители, родственники, ибо малая родина всегда притягивает, прежде всего, душой и сердцем, осознанием того, что есть место на земле, где тебя всегда ждут.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец и из архива редакции