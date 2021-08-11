Лес — одно из самых значимых природных богатств Беларуси.

Все леса в республике — исключительно собственность государства.

Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси — 9,7 млн га.

Запас древесины на корню — 1,9 млрд куб.м.

Средний возраст насаждений — 56 лет.

На 1 жителя страны приходится около 1 га покрытых лесом земель.

Лесистость территории республики — 40,1% от общей территории страны.

Лесистость по областям (в % от общей территории региона)*:

— Гомельская — 47,1%,

— Витебская — 41%,

— Минская — 38,4%,

— Могилевская — 38,2%,

— Брестская — 36,2%,

— Гродненская — 35,2%.

Наибольшая лесистость в Россонском районе Витебской области (71,3%).

Лесовосстановление в Беларуси:

в 2020 году в 78 питомниках лесхозов выращено 374,2 млн шт. стандартного посадочного материала.

*Данные за 2018 год.

Источник: Министерство лесного хозяйства Беларуси.

belta.by