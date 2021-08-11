Лес — одно из самых значимых природных богатств Беларуси.
Все леса в республике — исключительно собственность государства.
Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси — 9,7 млн га.
Запас древесины на корню — 1,9 млрд куб.м.
Средний возраст насаждений — 56 лет.
На 1 жителя страны приходится около 1 га покрытых лесом земель.
Лесистость территории республики — 40,1% от общей территории страны.
Лесистость по областям (в % от общей территории региона)*:
— Гомельская — 47,1%,
— Витебская — 41%,
— Минская — 38,4%,
— Могилевская — 38,2%,
— Брестская — 36,2%,
— Гродненская — 35,2%.
Наибольшая лесистость в Россонском районе Витебской области (71,3%).
Лесовосстановление в Беларуси:
в 2020 году в 78 питомниках лесхозов выращено 374,2 млн шт. стандартного посадочного материала.
*Данные за 2018 год.
Источник: Министерство лесного хозяйства Беларуси.