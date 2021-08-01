Для младших школьников лето – это прекрасная возможность окунуться в беззаботный мир игр и приключений. Учащиеся же старших классов задумываются о том, что самые длинные каникулы – это время, когда легко можно совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и приобрести новые трудовые навыки, и получить заработную плату.

Организация трудовых лагерей для старшеклассников является неотъемлемой частью летних каникул, и ученики 9-го класса гимназии райцентра в этом году также не остались в стороне: трудовой отряд «Юность» отработал с 10 по 30 июля. Возможность для трудоустройства ребятам предоставляет РК ОО «БРСМ», а рабочие места – КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». С каждым учеником составлен трудовой договор, в котором прописаны условия труда и оплаты. По словам секретаря гимназии и руководителя лагеря Анны Дятел, заработная плата подростков за отработанные дни составит 70 рублей.

Девять девчонок трудятся с 6 до 10 утра. Задание на день им дает начальник участка по благоустройству и санитарной очистке коммунальника Любовь Мищенко. На прошлой неделе подростки пропололи все цветочные клумбы по улице Ленина, на этой очищают тротуары от сорной травы.

Такая подработка на лето – отличный вариант провести время с пользой и накопить денег. О больших заработках в таких лагерях речи, конечно же, не идет, но при желании школьники вполне могут обеспечить себя карманными деньгами, а самое главное, ощутить себя взрослыми и самостоятельными, сумевшими заработать деньги своим трудом. Кроме того, ребята всегда охотно оказывают помощь коммунальщикам, желая внести свой вклад в благоустройство райцентра.

– Лагерь труда и отдыха в этом году решила посетить впервые и об этом нисколько не пожалела, – призналась учащаяся гимназии Анна Адашкевич. – Отличная возможность купить к школе что-то новенькое. Считаю, что это неплохая подработка. Особенно если учесть, что работаем мы всего 4 часа в день. И вообще, это просто весело.

– Лагерь труда и отдыха – действительно очень хорошая форма занятости для школьников на время каникул. Родителям не нужно беспокоиться, чем занимаются дети, пока они на работе. А еще дети получат зарплату. Деньги не такие уж большие, но для школьников важно, что они заработали их сами, – подчеркнула Анна Дятел.

К слову, в августе в районе запланирована организация 16 лагерей, в которых будут заняты 296 детей. В трех круглосуточных, два из которых палаточные, а один 15-ти дневный лагерь труда и отдыха на базе социально-педагогического центра, будут заняты 52 ученика. 40 человек будут работать в лагерях труда и отдыха, 204 ребенка посетят лагеря дневного пребывания.

Ирина ШУТОВА

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