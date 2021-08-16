Очередная встреча участников литературного объединения «Возрождение Слова» состоялась 12 августа в отделении социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Буда-Кошелева.

Марина Плотникова и Ольга Суковатая-Шульга подготовили книжную выставку и образцы лечебных трав, а также организовали дегустацию напитков из лечебных сборов из самовара. В ходе встречи прозвучали стихи и рассказы о лечебных травах и о природе, написанные Ольгой Суковатой-Шульгой, Людмилой Фединой, Николаем Суковатым. Творческий дуэт Тамары Ефименко и Любови Романовой порадовал собравшихся исполнением песни «Рябиновые бусы».

Участники литературного объединения активно делились своим опытом выращивания и применения лечебных трав, много интересного узнали и о пользе зеленого чая.

В завершение встречи представители народного фольклорного коллектива «Сябрына» исполнили всеми любимую песню «Черный ворон».

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива председателя литературного объединения «Возрождение Слова» Ольги Суковатой-Шульги