Не решим проблемы в образовании — не решим ни одной проблемы в обществе. На вопросы качества образования, выработки стандартов и подходов глава государства обратил внимание сегодня во время «Большого разговора с Президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко четко обозначил: образование — наиважнейший вопрос. «Не решим проблемы в образовании — не решим ни одной проблемы в обществе. Это наш самый больной вопрос», — сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул: «И ждать мы не будем. С 1 сентября примем все решения по наведению порядка в учреждениях образования, выработаем соответствующие стандарты и подходы, чтобы, обучаясь там, они (учащиеся. — Прим. БЕЛТА) понимали, что это государство бесплатно дает им силы и вкладывает в них знания — фундамент их будущей жизни», — отметил он.

Еще один важный момент в образовательном и воспитательном процессе, по мнению главы государства, — родители. «Без родителей школа ничего не сделает. Я сам отец, я сам родитель. И я понимаю: чтобы ребенок был успешным, он должен учиться. Но у нас есть пробелы и среди родителей. Думаю, после прошлогодних событий родители поняли, что могут потерять, и в этом отношении будут влиять на детей. Школы, вузы, техникумы, ПТУ мы подключим. Мы не будем ни на кого давить. Мы просто наведем порядок, установим стандарт, которому должны все соответствовать. И это огромный пласт, который мы сразу не поднимем, чтобы переформатировать. А с 1 сентября начнем действовать. Будем смотреть, что там в школах происходит. И в вузах не будем больше растить противников нашего государства. Но обязательно молодые люди должны иметь свою точку зрения. Я был в БГУ, когда было немало этих вопросов. Когда с ними разговариваешь, доносишь эти вопросы, это же совсем другая молодежь, совсем другие люди — они понимают все», — резюмировал он.

Белта