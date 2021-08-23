Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

«Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас», — заявил белорусский лидер.

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