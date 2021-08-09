Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза — это одинаковые условия и равноправие. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время «Большого разговора с Президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

«Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что для людей — обычных граждан двух стран равноправие во многом обеспечено. «Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Любая интеграция без потери государственного суверенитета», — подчеркнул Президент.

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