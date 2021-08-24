Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Республиканском педагогическом совете, который проходит 23-24 августа в Минске.
Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Александр Лукашенко расставит акценты в наиболее важных вопросах развития образовательной сферы Беларуси.
В Республиканском педсовете принимают участие около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. В центре внимания — стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года.
Накануне была организована работа тематических секций и круглых столов, на которых специалисты рассмотрели современные подходы к повышению качества дошкольного образования, общего среднего образования, развитие профессионального образования в современных социально-экономических условиях, основные направления для высшей школы, дополнительного образования. Кроме того, речь шла о развитии инклюзивного образования, актуальных аспектах социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, развитии системы послевузовского образования, совершенствовании подготовки педагогических кадров.
Республиканский педсовет продолжает свою работу 24 августа в формате пленарного заседания. Вниманию участников представлена выставка эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, новинки учебной и учебно-методической литературы, образовательные ресурсы и технологии в сфере образования.
Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, планируемые изменения в отрасли, выносимые на форум, заложены в принятом в первом чтении проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года. Эти документы разработаны с учетом решений VI Всебелорусского народного собрания, поручений главы государства, правительства.
Основные направления развития сферы образования были определены 24 августа 2017 года на пленарном заседании первого Республиканского педагогического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. В своем выступлении глава государства обозначил главные принципы развития отечественного образования, акцентировав внимание на государственной поддержке, социальной справедливости и равном доступе к образованию. Тогда участники форума обсудили и приняли Концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды.

На нынешнем Республиканском педсовете определят основные направления работы сферы образования, приняв за основу Концепцию развития системы образования до 2030 года.

Система образования должна развиваться в интересах личности, общества и государства — Карпенко

Система образования должна развиваться в интересах личности, общества, государства, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.

«Образование — сложная, многоуровневая система, которая пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Не случайно Президент Беларуси уделяет столь пристальное внимание отрасли образования, — сказал Игорь Карпенко. — Несомненно, система образования должна развиваться и совершенствоваться в интересах личности, общества, государства».

Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года. «Эти документы были размещены в свободном доступе, прошли широкое обсуждение с участием депутатского корпуса, руководителей органов государственного управления, педагогов, учащихся и студентов, представителей общественности», — отметил министр.

Проект Кодекса об образовании готовится к принятию во втором чтении. «Проект Концепции развития национальной системы образования до 2030 год имеется у вас на руках. После доработки его планируем утвердить постановлением Совета Министров. В этих документах еще более подробно изложены направления дальнейшей деятельности по всем уровням. Уверен, что совместная слаженная работа позволит успешно достичь поставленных целей и продвинет нашу систему образования на новый качественный уровень», — констатировал Игорь Карпенко.

Обучение и воспитание детей под пристальным контролем государства — Карпенко

Обучение и воспитание детей находится под пристальным контролем государства, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.

«Обучение и воспитание детей всегда и везде находится под пристальным контролем государства. Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины. Но проблема даже не в этом. Задача белорусского социально ориентированного государства — дать качественное образование каждому, вне зависимости от его социального статуса и места проживания. А навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей», — сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня.

«В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона «О лицензировании» соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей», — добавил он.

Вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи — Карпенко

Вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.
«Для решения перспективных задач экономического роста сейчас реализуется проект «Университет 3.0». Начата модернизация ряда ведущих университетов, в ходе которой будет создано более 120 самых современных лабораторий. Реализация проекта показала, что вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи, создавая новый продукт и получая от этого прибыль. Этот проект должен стать стартовой площадкой для перехода к следующей модели «Университет 4.0″, которая предполагает новую миссию университета: формирование инновационных отраслей и технологий для целей устойчивого социально-экономического развития регионов и страны», — сказал Игорь Карпенко.
В этой связи разработана стратегия совершенствования национальной системы квалификаций, созданы секторальные советы при министерствах и ведомствах. «Их предназначение — сформулировать требования рынка труда к трудовым функциям специалистов. Начата подготовка следующего поколения образовательных стандартов. Запланирован переход к новому классификатору специальностей», — отметил министр.
По его словам, в образовательных стандартах особое внимание уделяется формированию гражданских и патриотических компетенций специалистов, что предполагает обновление содержания учебных дисциплин, и прежде всего социально-гуманитарного цикла. «Широкое распространение получит сетевая форма взаимодействия. Обучающиеся одного учреждения образования смогут осваивать содержание части образовательной программы с использованием ресурсного обеспечения другого учреждения. Для этого в республике создан 51 центр компетенций по 9 видам экономической деятельности, из которых 19 уже оснащены самым современным оборудованием. В системе профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать один вид учреждения — профессиональный колледж», — добавил Игорь Карпенко.

Учитель остается опорой государственной власти и суверенитета страны — Карпенко