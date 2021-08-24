Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Республиканском педагогическом совете, который проходит 23-24 августа в Минске.
Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Александр Лукашенко расставит акценты в наиболее важных вопросах развития образовательной сферы Беларуси.
В Республиканском педсовете принимают участие около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. В центре внимания — стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года.
Накануне была организована работа тематических секций и круглых столов, на которых специалисты рассмотрели современные подходы к повышению качества дошкольного образования, общего среднего образования, развитие профессионального образования в современных социально-экономических условиях, основные направления для высшей школы, дополнительного образования. Кроме того, речь шла о развитии инклюзивного образования, актуальных аспектах социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, развитии системы послевузовского образования, совершенствовании подготовки педагогических кадров.
Республиканский педсовет продолжает свою работу 24 августа в формате пленарного заседания. Вниманию участников представлена выставка эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, новинки учебной и учебно-методической литературы, образовательные ресурсы и технологии в сфере образования.
Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, планируемые изменения в отрасли, выносимые на форум, заложены в принятом в первом чтении проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года. Эти документы разработаны с учетом решений VI Всебелорусского народного собрания, поручений главы государства, правительства.
Основные направления развития сферы образования были определены 24 августа 2017 года на пленарном заседании первого Республиканского педагогического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. В своем выступлении глава государства обозначил главные принципы развития отечественного образования, акцентировав внимание на государственной поддержке, социальной справедливости и равном доступе к образованию. Тогда участники форума обсудили и приняли Концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды.
На нынешнем Республиканском педсовете определят основные направления работы сферы образования, приняв за основу Концепцию развития системы образования до 2030 года.
Система образования должна развиваться в интересах личности, общества и государства — Карпенко
Система образования должна развиваться в интересах личности, общества, государства, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.
«Образование — сложная, многоуровневая система, которая пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Не случайно Президент Беларуси уделяет столь пристальное внимание отрасли образования, — сказал Игорь Карпенко. — Несомненно, система образования должна развиваться и совершенствоваться в интересах личности, общества, государства».
Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года. «Эти документы были размещены в свободном доступе, прошли широкое обсуждение с участием депутатского корпуса, руководителей органов государственного управления, педагогов, учащихся и студентов, представителей общественности», — отметил министр.
Проект Кодекса об образовании готовится к принятию во втором чтении. «Проект Концепции развития национальной системы образования до 2030 год имеется у вас на руках. После доработки его планируем утвердить постановлением Совета Министров. В этих документах еще более подробно изложены направления дальнейшей деятельности по всем уровням. Уверен, что совместная слаженная работа позволит успешно достичь поставленных целей и продвинет нашу систему образования на новый качественный уровень», — констатировал Игорь Карпенко.
Обучение и воспитание детей под пристальным контролем государства — Карпенко
Обучение и воспитание детей находится под пристальным контролем государства, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.
«Обучение и воспитание детей всегда и везде находится под пристальным контролем государства. Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины. Но проблема даже не в этом. Задача белорусского социально ориентированного государства — дать качественное образование каждому, вне зависимости от его социального статуса и места проживания. А навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей», — сказал Игорь Карпенко.
Министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня.
«В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона «О лицензировании» соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей», — добавил он.
Вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи — Карпенко
Вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи, заявил сегодня во время пленарного заседания
Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.
«Для решения перспективных задач экономического роста сейчас реализуется проект «Университет 3.0». Начата модернизация ряда ведущих университетов, в ходе которой будет создано более 120 самых современных лабораторий. Реализация проекта показала, что вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи, создавая новый продукт и получая от этого прибыль. Этот проект должен стать стартовой площадкой для перехода к следующей модели «Университет 4.0″, которая предполагает новую миссию университета: формирование инновационных отраслей и технологий для целей устойчивого социально-экономического развития регионов и страны», — сказал Игорь Карпенко.
В этой связи разработана стратегия совершенствования национальной системы квалификаций, созданы секторальные советы при министерствах и ведомствах. «Их предназначение — сформулировать требования рынка труда к трудовым функциям специалистов. Начата подготовка следующего поколения образовательных стандартов. Запланирован переход к новому классификатору специальностей», — отметил министр.
По его словам, в образовательных стандартах особое внимание уделяется формированию гражданских и патриотических компетенций специалистов, что предполагает обновление содержания учебных дисциплин, и прежде всего социально-гуманитарного цикла. «Широкое распространение получит сетевая форма взаимодействия. Обучающиеся одного учреждения образования смогут осваивать содержание части образовательной программы с использованием ресурсного обеспечения другого учреждения. Для этого в республике создан 51 центр компетенций по 9 видам экономической деятельности, из которых 19 уже оснащены самым современным оборудованием. В системе профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать один вид учреждения — профессиональный колледж», — добавил Игорь Карпенко.
Учитель остается опорой государственной власти и суверенитета страны — Карпенко
Учитель остается опорой государственной власти и суверенитета страны, заявил сегодня во время пленарного заседания
Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.
«В период избирательной кампании и после ее завершения на педагогических работников оказывалось сильнейшее информационно-психологическое давление. И это не удивительно, ведь педагог — ключевая фигура в образовании. В его адрес звучали угрозы, оскорбления, призывы бойкотировать учреждения образования и прочее. Не вышло, — сказал Игорь Карпенко. — Учитель, как и прежде, остается опорой государственной власти и суверенитета страны. Поэтому политика Президента по защите учителей, их социальной поддержке, укреплению положительного имиджа педагога и школы всегда получает позитивный отклик в педагогическом сообществе. В свою очередь это налагает и определенную ответственность на педагога за качество и результат его деятельности».
В этой связи развернута целенаправленная работа по повышению уровня подготовки педагогических кадров. «Она начинается уже в школе в педагогических классах. Там мы отбираем способных, хорошо успевающих в учебе и, самое главное, мотивированных на педагогический труд абитуриентов. Пересмотрены программы психолого-педагогической подготовки будущих учителей, с первого курса введена педагогическая практика. Планируем развивать институт наставничества для молодых педагогов. Выслушать, объяснить, дать мудрый совет начинающим — вот задача опытных педагогов», — отметил министр.
Но и к педагогам требования будут повышаться. «Уже разработаны правила педагогической этики. Они имеются на руках у участников педсовета. До начала учебного года их закрепим юридически. Внесены изменения в правила внутреннего распорядка для учащихся, что также укрепит дисциплину и порядок в школе. По поручению главы государства приступили к разработке школьного стандарта», — дополнил Игорь Карпенко.
В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания — Марзалюк
В новой редакции Кодекса об образовании предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания. На это обратил внимание председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на Республиканском педагогическом совете
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«Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира, — подчеркнул Игорь Марзалюк. — Поэтому в новой редакции Кодекса предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности».
По его словам, огромная роль в формировании национальной, культурной и цивилизационной преемственности белорусской нации принадлежит циклу гуманитарных дисциплин, которые призваны привить подрастающему поколению правильное представление о духовно-нравственных ценностях, о долге, чести, патриотизме.
«Дело хорошее, конечно» — Лукашенко оценил Единый информационно-образовательный ресурс
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку разработанному в Беларуси Единому информационно-образовательному ресурсу, который сделан для школьников как дополнение к образовательному процессу. Разработку главе государства продемонстрировали сегодня перед пленарным заседанием Республиканского педсовета.
Ресурс разработан в соответствии с учебными программами по учебным предметам по каждой теме. Учащиеся в том числе могут прослушать видеофрагменты с объяснением учебного материала и после этого проверить себя, пройдя специальные тестовые задания. В каждой теме размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но способствуют углублению знаний. Данный ресурс разработан лучшими учителями Беларуси, а потому фактически может выступать и в качестве методического ресурса для молодых педагогов.
«Дело хорошее, конечно», — сказал Президент.
Как доложил министр образования Игорь Карпенко, еще предстоит сделать белорусскоязычную версию ресурса. К этой работе уже приступили. Некоторые материалы будут еще дополняться и обновляться, в том числе в зависимости от возможных изменений в образовательных методиках и программах.
Александру Лукашенко также рассказали о реализации проекта «Гордость за Беларусь», в котором отражены достижения страны за годы суверенитета.
Кроме того, в этом году завершается обновление содержания общего и среднего образования. С 1 сентября по новым учебным программам и учебным пособиям будут учиться школьники уже 11-го класса. В качестве примера Президенту продемонстрировали новый учебник по географии. В учебном пособии использованы различные наглядные материалы, позволяющие легко и доступно усвоить материал. Есть возможность ознакомиться и с дополнительной информацией. Разработчики уделили значительное внимание рубрике «Мир и Беларусь». Ее вопросы и задания позволяют 11-классникам проанализировать процессы и явления, происходящие в стране в процессе глобализации. Например, в части влияния глобального потепления.
Лукашенко: время ставит перед системой образования беспрецедентный вызов
Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете.
«Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что с последнего подобного мероприятия прошло четыре года, причем последние два из них были непростыми и для страны, и для системы образования. «Очень важно, что вы приехали со всех уголков Беларуси», — обратил он внимание.
«Много было испытаний. Это и пандемия, которая создала стрессовые условия и заставила на ходу перестраивать учебный процесс. Это и политические события, которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих. И сегодня я благодарю недрогнувших и в вашем лице всю нашу педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое», — подчеркнул Президент.
Вопрос государственной важности — Лукашенко заявил о предстоящей перезагрузке системы образования
«Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности», — подчеркнул глава государства.
Президент напомнил о древней мудрости: после хлеба самое важное для народа — это школа. «Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому это патриотизм», — сказал Президент.
Он отметил, что в этом понятии много смыслов: любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность традициям, почитание старших поколений и гордость за успехи современников, стремление внести свой вклад в историю страны.
Лукашенко: образование — это не сфера услуг, а социально значимая отрасль экономики
Образование — это не сфера услуг, а оплот белорусской государственности и социально значимая отрасль экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете.
«Вы в очередной раз подтвердили, что образование — это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики», — сказал Александр Лукашенко.
«Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно выходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями», — обратил внимание Александр Лукашенко.По его словам, во многом благодаря работникам системы образования удалось удержать подростков от противоправных действий, пусть и не всех. «Вы чуть ли не за руку их ловили. Эти дети, их родители сегодня должны сделать выводы и по-новому взглянуть на миссию учителя, его роль в судьбе народа и нашей страны», — убежден глава государства.
Лукашенко: все эти разговоры, что мы упустили молодежь, — близки к демагогии
Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса — воспитательную. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете.
В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет. «Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, — (министр настаивает, я так не скажу, но близко к этому) сплошная демагогия. Молодежь во все времена одинаковая — бунтарская, порой радикальная, но в большинстве — конструктивная. Все это молодость», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко: школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная
Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете.
«Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах — от США до Китая, включая Россию. Глава государства уверен, что профессионалы это понимают.
От Президента до нянечки в детском саду — Лукашенко назвал ответственных за воспитание детей
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете высказался о спорах на тему распределения ответственности в воспитании детей.
«Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду, мы все: общество, школа, родители — отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.
«Если вы уж приобрели это имя — учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, — обратил внимание Президент. — А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей».
В Беларуси начинают развивать проект «Родительские университеты». Это известная форма работы с родителями. «Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе — это же и ответственность родителей», — подчеркнул глава государства.
Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно.
«Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай, что они сделали для своего ребенка», — заметил белорусский лидер.
Лукашенко призвал родителей с пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал родителей с пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей. Об этом глава государства заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете.
«Министр доложил о принятых мерах по наведению дисциплины и порядка в школах. Это правильно и напрямую связано с вопросами безопасности детей. Призываю в первую очередь родителей отнестись к требованиям школы с должным пониманием», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко — учителям: наведите порядок в школе, чего бы это ни стоило
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило. Об этом глава государства заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете.
«Школа — это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко об излишнем документообороте у педагогов: если вопросы не решены, полетят головы
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета напомнил о ранее поставленной задаче освободить педагогов от выполнения несвойственных им функций и сократить документооборот.
«Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы», — предупредил белорусский лидер.
Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены
Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете.
На педагогическом форуме глава государства высказался о содержании школьной программы. «Министерство отчиталось, что программы и учебники обновлены. И в истории нашей независимости мы делаем это с завидной регулярностью», — отметил он.
Александр Лукашенко напомнил, что отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом возрастных особенностей школьников. Они также были последовательными, логичными и увлекательными, а их содержание имело выраженную развивающую и воспитательную составляющую.
«А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко: авторитет учителя должен быть непререкаем
Авторитет учителя должен быть непререкаем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете.
Глава государства назвал актуальнейшим вопрос о статусе педагога. «Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования», — подчеркнул белорусский лидер.
«С 1 января 2022 года мы должны найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Поручаю правительству в ближайшее время внести соответствующие предложения», — сказал глава государства.
Он также поручил подумать и доложить, как можно поддержать специалистов дошкольных учреждений. «Труд воспитателей и их помощников такой же сложный и очень важный», — подчеркнул он.
«Все, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем», — заверил белорусский лидер.
Лукашенко: пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий
Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете
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Выступая на педагогическом форуме, Президент отдельно высказался об учебниках по гуманитарным дисциплинам — истории, обществоведению. «Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа», — заявил он.
Лукашенко: учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете.
«Безусловно, мы будем использовать элементы дистанционного обучения, внедрять их в учебный процесс. Наверное, это объективная необходимость. Тем не менее хочу вас предостеречь: цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся», — заявил глава государства.
«Учитель на уроке — не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор. Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко считает, что белорусским вузам предстоит жесткая конкуренция между собой
Белорусским вузам предстоит жесткая конкуренция между собой. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете.
«У нас полсотни учреждений высшего образования — университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, Израиль) вузов в 2-3 раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов», — сказал Президент.
«Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, — будете работать. Нет — попадете под естественный отбор», — предупредил Александр Лукашенко.
Лукашенко не видит смысла в оголтелой гонке за дипломами о высшем образовании
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в обществе все еще недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете
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Глава государства акцентировал внимание, что подготовка кадров для экономики — это сфера ответственности наших вузов, техникумов, ПТУ. «Здесь один критерий — эффективность работы, конкурентоспособность. И учреждений образования, и преподавателей, и подготовленных ими кадров. Мы видим, с какой скоростью меняются способы производства, структура экономики, рынки труда. Это серьезный вызов системе профессионального образования. Административный механизм решения такой задачи у нас есть», — сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что Минэкономики и Минтруда должны заблаговременно делать прогнозы на востребованные временем и экономикой страны профессии, формировать заказ для Министерства образования: «Но что мы видим на практике, особенно когда открываем новые предприятия? Дефицит кадров».
Президент уверен, что все начинается со школы — с качества профориентационной работы: «Насколько мы действительно помогаем нашим детям понять свое предназначение, определиться с профессией, которая станет делом всей жизни? Насколько активно в этом процессе принимают участие наши предприятия — заказчики кадров?»
«До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко и так далее. Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов.
Лукашенко: лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, не придумано
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что практика целевой подготовки специалистов в вузах себя абсолютно оправдала. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете
«Все хорошо знают, что лучшей формы обеспечения госзаказа, чем целевой набор, на сегодняшний день не придумано. Такая форма работы себя абсолютно оправдала», — сказал Президент.
По его словам, есть поручение руководителям промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций, отраслей экономики расширить эту форму работы. «Тем более что проблем с выбором вузов для подготовки кадров у заказчиков точно быть не должно», — отметил глава государства.
«От организации урока до внешнего вида ученика и учителя» — Лукашенко поручил выработать стандарт для школ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать стандарт для школ, в котором необходимо прописать различные аспекты — от вопросов организации урока до внешнего вида ученика и учителя. Соответствующее поручение он дал сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете
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«Поручаю выработать стандарт, где закрепим четкие требования, начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя, — сказал белорусский лидер. — И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой».
Лукашенко: мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи
«Мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать экономические задачи. Это вы — учителя и преподаватели вузов. Но и негативное, косяки нашей жизни — это тоже вы. Поэтому давайте сделаем, чтобы этих косяков было как можно меньше и будем в этом направлении работать», — сказал глава государства.
Лукашенко не исключает, что 2022 год может быть объявлен Годом учителя и образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что 2022 год в Беларуси может быть объявлен Годом учителя и образования. Так он ответил на вопрос одной из участниц пленарного заседания Республиканского педсовета.
Реагируя на поступившее предложение объявить 2022 год Годом учителя и образования, Александр Лукашенко сказал: «Почти положительно. Да, я не в первый раз слышу это. И я искренне сказал: почти с этим согласен».
Президент пояснил, что перед тем как подписывает документ о том, чему будет посвящен тот или иной год, поступает много различных предложений. «Они еще будут. Но это, учитывая, что мы будущий год посвящаем во многом решению проблем образования, я не исключаю. Но пока не обещаю. Потому что вдруг принесут еще какое-то чудесное предложение, и оно будет лучше этого. Я же должен быть справедливым. Хотя душа моя и сердце там — в образовании. Поэтому я буду к этому склонен и буду помнить ваше предложение», — сказал глава государства.
Как сообщалось БЕЛТА, в своем выступлении на педагогическом форуме Александр Лукашенко заявил, что в будущем году образованию будет уделено особое внимание. «Давайте загоримся одной идеей, давайте нашу страну защитим. Это страна для ваших детей. Вот ее надо для детей сохранить. Если мы с таким чувством придем в школу, мы сделаем дело и решим те проблемы, которые стоят перед нами сегодня», — заявил глава государства.
Президент отметил, что услышал мнения всех выступающих на пленарном заседании по различных вопросам. «Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все — от приема в школу», — сказал Александр Лукашенко.
Также, по его словам, отдельное внимание будет уделено строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, отметил глава государства. «У нас хватает школ, но возникла проблема. Допустим в Минске, в центре, свободны детские сады и школы (население уже постарше, не рожают), а молодежь, которая рожает, живет на окраине, и мы начинаем штамповать там школы. А это колоссальные деньги», — обратил внимание глава государства.
По его словам, подобные вопросы возникают и в регионах, когда в сельских школах не хватает учащихся, а педагогам из-за нехватки педагогических кадров приходится вести несколько предметов. Такие школы пришлось закрывать. Но был организован подвоз учеников из деревень в райцентры. «От меня требуют школу не закрывать. Так мы что, для галочки детей в школу отправляем? Они же за знаниями идут. А какие будут знания, если один учитель одновременно ведет три урока в одном классе, — подчеркнул Президент. — Точно так и в Минске. Почему мы боимся подвезти, если надо, отдельные маршруты организовать? Это будет значительно дешевле».
Лукашенко: если в школе наведем порядок, у нас и в стране будет всегда порядок
Если в школе будет наведен порядок, то и в государстве всегда будет порядок. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание во время общения с участниками Республиканского педагогического совета
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Во время встречи зашел разговор о наведении порядка в учреждениях образования, обновлении школьного стандарта. У Александра Лукашенко поинтересовались, какие положения в этих стандартах образования он считает обязательными.
«Должен быть порядок. Учитель должен быть учителем, а школа должна быть храмом. Вот на этом будет базироваться стандарт, — подчеркнул глава государства. — Если в школе наведем порядок, у нас в государстве будет всегда порядок».
По мнению Александра Лукашенко, белорусским школам не хватает организованности. «Вот чего не хватает школе: школа должна формировать хотя бы на своей территории порядок, и это уйдет в общество. Сделайте это — больше я от вас ничего не прошу. А все остальное мы умеем», — резюмировал он.
Министр образования Игорь Карпенко в свою очередь заметил, что в школьном стандарте необходимо уточнить обязанности участников образовательного процесса, включая общественность и родителей. «Школа — это открытый институт, мы ни от кого не закрываемся, — пояснил он. — Мы возьмем за основу тот стандарт, который у нас до этого был, и определим ключевые позиции. В том числе посмотрим на педагогическую этику».
Республиканский педсовет — выступления и мнения участников
Республиканский педагогический совет
проходит 24 августа в Минске. Участие в нем принимают около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. В центре внимания — стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года. Собрали основное — в подборке БЕЛТА.
Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов — Карпенко
«Важнейшая задача школы — укрепление сотрудничества с семьей. Вместе с тем оганизующим началом семейного воспитания должны выступать учреждения образования. Поскольку еще не все родители понимают, что они в первую очередь ответственны за воспитание и образование ребенка. А доходчиво и с опорой на закон им это не всегда объясняют. В связи с этим планируем реализовать проект «Родительский университет», а также иные инициативы. Тем самым решим проблему ответственности сторон», — сказал министр.
В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания — Марзалюк
«Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира, — подчеркнул Игорь Марзалюк. — Поэтому в новой редакции Кодекса предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности». Читать далее
На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты — директор колледжа
«Изменения, происходящие в различных областях жизни белорусского общества, ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты. В профессиональном образовании на первый план выходит практическая подготовка будущих специалистов, готовность их к продуктивной трудовой деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности», — сказал Артем Рыбак. Читать далее
Неотъемлемая часть подготовки специалиста — формирование у него универсальных компетенций — ректор
«События последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. Это и вопросы взаимоотношений разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день, каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины», — отметила ректор.
Валентина Богатырева подчеркнула: обновленное содержание социально-гуманитарных дисциплин позволит создать условия для повышения качества и эффективности подготовки специалистов всех сфер экономики. Читать далее
Школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал — Холюкова
«Мы понимаем, что задача повышения качества образования остается актуальной. Для этого педагоги активно используют информационные технологии. Когда в прошлом году возникла необходимость, учителя гимназии откликнулись на инициативу Министерства образования и стали активными разработчиками предметных учебных модулей, которые размещены на едином информационно-образовательном ресурсе. Разработанные материалы активно используются на уроках и при организации самостоятельной работы учеников учителями всей страны. Это своеобразный обмен опытом, лучшими наработками», — отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горкиона. Читать далее
Для развития государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо страны — Лиханова
«Сегодня для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз. Мы сегодня понимаем: для того, чтобы подчинить государство чужим интересам, не нужно захватывать ресурсы, материальные ценности. Для этого достаточно завладеть умами людей, и прежде всего молодежи», — сказала учитель истории СШ №1 города Лиды.
Лукашенко: страшная беда — волокита, бюрократизм и формализм
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что все задачи и планы по развитию той или иной сферы, и в частности образования, нужно реализовывать в срок. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета
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«Знаете, что самое главное: мы же умные люди, прекрасно видим, что происходит, анализируем, делаем выводы, и в соответствии с этим ставим перед собой задачи. Но страшная беда — волокита, бюрократизм и формализм. Задачи поставили, сказали, что будем решать в такие-то сроки, и забыли, что их надо решать. Поэтому мы видим, что надо сделать. Давайте просто это сделаем. Потому что, если мы это не делаем, беда. А если делаем не вовремя — очень дорого», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент провел аналогию со строительством: если вместо 1-2 лет строить объект 3-4 года, то в два раза больше придется платить. «А здесь (в образовании. — Прим. БЕЛТА) еще дороже обойдется. Это просто не видно так. Вы этого не видите. Но я-то это вижу, утверждая бюджет страны», — заметил глава государства.
«Поэтому давайте сделаем то, о чем договорились. И то, о чем говорили ораторы. Это же уже сделано в некоторых коллективах (речь о тех или иных передовых практиках и позитивных примерах в образовании. — Прим. БЕЛТА). Давайте это повторим. И если мы с этим подходом будем решать наши проблемы, мы их решим. Без проблем и без войн», — уверен Александр Лукашенко.