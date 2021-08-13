Глава государства посетит ОАО «Тихиничи». Ему доложат о ходе уборочной кампании, социально-экономическом развитии региона.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с организацией работы мастерских машинно-тракторного парка ОАО «Тихиничи». На поле с озимым тритикале Президенту продемонстрируют новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321).

Главу государства ожидают и в физкультурно-оздоровительном комплексе агрогородка Тихиничи, где речь пойдет о развитии и благоустройстве сельских населенных пунктов в рамках проекта «Деревня будущего». Президент также пообщается с жителями населенного пункта.