Можно ли изменить фамилию, имя или отчество ребенку?

На этот и другие вопросы нам ответила начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина ЛЕВКОВИЧ:

– В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Гражданского кодекса Республики Беларусь имя гражданина включает в себя фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется). Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей, а при отсутствии согласия – по указанию органа опеки и попечительства. Двойная фамилия присваивается ребенку только в том случае, если оба или один из родителей носит двойную фамилию.

Изменение фамилии ребенка, достигшего 10 лет, во всех случаях производится с его согласия, которое выявляется органом опеки и попечительства. Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о возбуждении ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение наряду с другими обстоятельствами учитывается органами опеки и попечительства при решении вопроса об изменении фамилии ребенка.

Важно, что при изменении фамилии ребенка другой родитель не теряет своих прав, основанных на факте родства с ним. Такое изменение фамилии не освобождает родителя от обязанностей по содержанию ребенка. Родитель, проживающий отдельно, вправе общаться с ним и обязан принимать участие в его воспитании. Фамилия ребенка может быть изменена при регистрации установления отцовства и его усыновлении. Изменение фамилии гражданами Республики Беларусь, достигшими 16 лет, осуществляется в общем порядке.

Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. В таком случае собственное имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Собственное имя ребенка может быть изменено по заявлению родителей в течение года после регистрации рождения ребенка, если при регистрации ему было дано собственное имя без учета пожелания родителей, или в течение шести лет после регистрации рождения, а в исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и попечительства до достижения 16 лет, если ребенок фактически носит не то собственное имя, которое ему было дано при регистрации.

Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца. При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если не имеется совместного заявления родителей о регистрации установления отцовства или решения суда об установлении отцовства, отчество ребенку присваивается по собственному имени лица, записанного в качестве отца (в соответствии со ст. 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Отчество ребенка, не достигшего 16 лет, изменяется, если изменил в установленном порядке собственное имя отец или в случае установления отцовства, когда собственное имя лица, признавшего себя (признанного судом) отцом, не совпадает с собственным именем отца, записанным по указанию матери или других лиц, подавших заявление о рождении ребенка, в соответствии со статьей 55 Кодекса. Собственное имя и отчество ребенка могут быть изменены также при его усыновлении.

Ирина ШУТОВА