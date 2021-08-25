Что такое электронная сигарета ?

Так называют устройства, которые генерируют аэрозоль, содержащий в том числе никотин и ароматизаторы. В большинстве из них есть аккумулятор, нагревательный элемент и место для специальной жидкости или солей никотина.

Что в ароматизаторах ?

Разнообразие вкусов электронных сигарет просто поражает воображение. Любые фрукты, ягоды, конфеты, газировка, сахарная вата и яблочный пирог список можно продолжать ещё долго. Все это многообразие — благодаря химическим ароматизаторам, веществам, доказавшим свою безопасность, и широко используемым в пищевой промышленности. Но, то, что можно без последствий проглотить бывает очень опасно вдыхать, т. к. с течением времени может развится облитерирующий бронхиолит. Облитерирующий бронхиолит, или «попкорновое лёгкое», необратимое и опасное заболевание лёгких. Впервые его выявили у сотрудников завода по производству попкорна. Причиной был диацетил, химическое вещество, отвечающее за маслянистый вкус попкорна. Его вполне можно есть, но вдыхать крайне опасно. Диацетил, как и 2,3-пентандион и ацетоин выявлен во многих популярных ароматах жидкости для электронных сигарет. И это не только маслянистые

вкусы, такие как молоко, чизкейк, карамель, но и фруктовые ароматы, такие как арбуз, гранат и вишня.

Последствия

Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, что это здоровая альтернатива курению табака. Это не так, уже изучены и достоверно определены негативные последствия, вот лишь часть их них:

-Аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в лёгких, как и обычные сигареты. Причём, пары жидкости без никотина могут привести к более сильному повреждению.

Вдыхаемые микрочастицы аэрозоля раздражают альвеолы, и могут вызвать приступ астмы;

-Метициллинрезистентные бактерии золотистого стафилококка после воздействия аэрозоля электронных сигарет приобретают ещё большую

устойчивость к антибиотикам, и становятся фактически супербактериями. Другими словами, против них становятся неэффективны антибиотики;

-Воздействие аэрозоля электронных сигарет снижает реакцию иммунной системы и увеличивает восприимчивость к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний. Даже при кратковременном воздействии аэрозоля возможно раздражение горла и глаз, кашель и головокружение.

-Никотин, содержащийся в аэрозоле, вызывает сужение артерий, а это может привести к сердечному приступу. Человеческий мозг достигает полной зрелости примерно в 25 лет. До этого возраста он особенно уязвим для никотина. Поэтому, в зоне особого риска дети и подростки. В долгосрочной перспективе у них могут возникнуть необратимые изменения в префронтальной коре, той части мозга, которая отвечает за принятие решений.

-Беременность – ещё один период, когда последствия курения будут особенно серьёзны. Причём сильнее пострадает будущий ребёнок. Когда беременная женщина курит, снижается приток крови к плоду, возникает кислородное голодание, особенно опасно во время внутриутробного формирования головного мозга. Никотин влияет и на то, как организм переваривает сахар, приводит к инсулинорезистентности и повышенному риску диабета II типа.

Буда-Кошелевская ЦРБ