Сегодня слова благодарности звучали в адрес комбайнеров и водителей филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Поддержать хлеборобов нашего района и поблагодарить их за нелёгкий труд в столь ответственный период приехали профсоюзные лидеры республики и области – председатель Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик и заместитель председателя Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей. В церемонии награждения также приняли участие представители сельхозпредприятий, профсоюзный и идеологический актив.

Обращаясь к аграриям, глава района отметил, что чествование передовиков в районе стало доброй традицией. Филиал «Морозовичи-Агро» уже перешагнул валовый намолот к уровню прошлого года: в этом, несомненно, заслуга всех комбайнеров и водителей. Анатолий Генрикович выразил слова благодарности аграриям за весомый вклад в общий каравай.

На поле филиала «Морозовичи-Агро» председатель райисполкома Анатолий Гапоник поздравил с достигнутым результатом и вручил дипломы комбайнерам Сергею Ермакову, Павлу Ананьеву, экипажам-тысячникам в составе Василия Малявко и Сергея Чернякова, Михаила Липского и Евгения Рабкова, водителям Николаю Козлову и Сергею Чуракову.

Василий Хватик вручил благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белорусского профсоюза работников АПК комбайнерам Сергею Ермакову и Павлу Ананьеву. Поблагодарил тружеников за хорошую работу, пожелал здоровья, новых трудовых достижений, беречь себя и своих близких.

Приветствовала хлеборобов и пожелала им мира, тепла, добра заместитель председателя Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей. За Трудовой подвиг в ходе уборочной кампании Галина Станиславовна вручила благодарственные письма Василию Малявко, Сергею Чернякову, Михаилу Липскому, Евгению Рабкову и Николаю Козлову.

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» заслуженные награды из рук председателя райисполкома Анатолия Гапоника получили экипажи-тысячники в составе Александра Казака и Сергея Стригалева, Александра Филипенко и Максима Глушакова.

Благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белорусского профсоюза работников АПК удостоены Александр Казак и Александр Филипенко.

Труд комбайнеров, водителей отметили подарками и денежными премиями. А с хорошим намолотом аграриев поздравил народный фольклорный коллектив «Синички».