На территории Буда-Кошелевского района выявлен опасный карантинный объект – американская белая бабочка Hyphantria cunea Drury, сообщила «Авангарду» районная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений». В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год американская белая бабочка представляет большую опасность для лиственных насаждений, так как является карантинным вредным организмом.

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц, которые состоят из оплетенных паутиной листьев и ветвей растения. В начале это может быть несколько листочков, оплетенных паутиной, а позже – целая ветвь. Гнезда, разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5 м, иногда паутиной оплетены целые деревья. Обнаруженные гнезда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте. Если вы обнаружили этого вредителя, сообщите в райинспекцию по семеноводству, карантину и защите растений для своевременного принятия мер лично или по номеру телефона 7-43-54.

Ранее мы уже сообщали о появлении американской бабочки в Уваровичах. Пенсионер Михаил Волчков обратился с жалобой в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. К тому времени безобидная на вид гусеница уже заполонила всю округу. На многих деревьях вдоль дороги появились растянутые «паутинки» и сухие ветки. Начальник райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья ВЕГЕРА рекомендует основываясь на рекомендациях НАН Беларуси использовать против этой бабочки препарат «Лепидоцид» и напоминает, что недопустимо выбрасывание просроченных продуктов, тары и упаковки в окружающую среду, так как это приводит к загрязнению, а также активному распространению этого вредителя.

Алина ЮРИНСКАЯ