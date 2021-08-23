Организация Договора о коллективной безопасности в ближайшее время намерена рассмотреть тему беженцев из Афганистана. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на брифинге по итогам состоявшейся сегодня в видеоформате внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«У нас запланировано в ближайшем будущем, уже буквально через некоторое время, рассмотрение на заседании Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией вопросов, связанных с незаконной миграцией и беженцами с территории Афганистана, — сказал Станислав Зась. — Кроме того, на учениях миротворческих сил ОДКБ, которые тоже пройдут осенью, в ноябре месяце, будет организована практическая отработка вопросов приема беженцев».

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проводится по инициативе России. Она прошла под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В мероприятии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Помимо лидеров стран ОДКБ в саммите участвовал и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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